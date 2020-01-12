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Финальный день акции «Чудеса на Рождество» в Кировском районе

13.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В финальный день республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» гостей встречали в детских Домах семейного типа Л.Д.Калинкиной и И.В.Белявской. С подарками и добрыми пожеланиями приехали представители Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Сергей Чичов и Анжелика Явных, первый секретарь Кировского районного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко. После делегация побывала в Кировском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

«Чудеса на Рождество» – один из самых добрых республиканских проектов. По словам Олега Бойко, благодаря ему поверили в сказку более 70 ребятишек нашего района. Они увидели у себя дома новогодних персонажей – Дед Мороза и Снегурочку, прочитали им стихи, спели песни. Каждый получил новогодний подарок, а вместе с ним радость, надежду и веру в новогодние чудеса.

Финальный день акции «Чудеса на Рождество» в Кировском районе


Финальный день акции «Чудеса на Рождество» в Кировском районе


Финальный день акции «Чудеса на Рождество» в Кировском районе


Финальный день акции «Чудеса на Рождество» в Кировском районе


Финальный день акции «Чудеса на Рождество» в Кировском районе

 
 
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В финальный день республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» гостей встречали в детских Домах семейного типа Л.Д.Калинкиной и...
 
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