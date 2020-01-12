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Мужчина из Барановичского района подарил соседу нож, а тот напал с ним на человека. Срок получили оба

13.01.2020 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Барановичского района получил срок за незаконный сбыт холодного оружия, сообщает Генпрокуратура.

Обвиняемый попал под статью из-за ножа, который подарил соседу. Подарок был с историей — его изготовил много лет назад в собственной кузне отец мужчины.

Но новый владелец ножа нанес им несколько ударов своему сыну, за что его привлекли к уголовной ответственности. Кроме того следователи завели дело и на соседа, который подарил нож — за незаконный сбыт холодного оружия, совершенный повторно.

В суде мужчина свою вину признал. Он пояснил, что действительно подарил соседу нож и знал, что это противозаконно — в 2005 году его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот. В этот раз суд назначил ему месяц ареста.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в Беларуси запрещен оборот холодного оружия и ножей, клинки которых автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения — и автоматически фиксируются при длине клинка более 90 мм.

 
 
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