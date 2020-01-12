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Директора мебельной фирмы будут судить за обман 235 клиентов и даже благотворительного объединения

13.01.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Фигурантом оказался директор фирмы, который собрал более 233 тысяч рублей под предлогом продажи мебели и кухонь, окон и дверей. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, с апреля 2017-го по март 2019-го директор ЧТУП «Райтлайн» под предлогом продажи, доставки и установки корпусной мебели, кухонного гарнитура, окон и дверей получил деньги от 235 граждан и благотворительного объединения «Поможем детям Чернобыля» — всего сумму в 223 тысячи рублей.

Раньше сообщалось, что мужчина размещал в региональных газетах объявления о продаже в кредит мебели, кухонь, дверей и окон. Покупатели передавали ему деньги как предоплату, а банки перечисляли деньги на основании кредитных договоров с гражданами.

Но обещанное фигурант не выполнил, на телефонные звонки не отвечал. Как оказалось, он и не собирался выполнять работу, а все полученное тратил на себя.

Действия мужчины квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере. За такое, согласно ч. 4 ст. 209, грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Он содержится под стражей.

Ничего для возмещения ущерба мужчина так и не сделал, отметили в СК. Дело уже передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Он обещал изготовить мебель и кухни, двери и окна. Люди отдавали деньги, но товар так и не увидели.
 
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