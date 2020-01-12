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Хитрая схема. Две сотрудницы регистратуры в Витебске почти год забирали себе деньги за платные медуслуги
13.01.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две сотрудницы регистратуры одного из медучреждений в Витебске присваивали деньги, которые пациенты вносили в кассу за платные услуги,
Работницы регистратуры (одной — 26 лет, второй — 51 год) присваивали деньги с января по октябрь 2019 года. Они принимали от пациентов плату за медуслуги, на кассовом аппарате выбивали копии старых чеков, передавали их клиентам, а деньги забирали себе.
Всего таким образом женщины присвоили более 9 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела за присвоение либо растрату.
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Хитрая схема. Две сотрудницы регистратуры в Витебске почти год забирали себе деньги за платные медуслуги
Работницы регистратуры (одной - 26 лет, второй - 51 год) присваивали деньги с января по октябрь 2019 года.
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