Хитрая схема. Две сотрудницы регистратуры в Витебске почти год забирали себе деньги за платные медуслуги

Источник материала: Tut.by

Две сотрудницы регистратуры одного из медучреждений в Витебске присваивали деньги, которые пациенты вносили в кассу за платные услуги, сообщает милиция региона.

Работницы регистратуры (одной — 26 лет, второй — 51 год) присваивали деньги с января по октябрь 2019 года. Они принимали от пациентов плату за медуслуги, на кассовом аппарате выбивали копии старых чеков, передавали их клиентам, а деньги забирали себе.

Всего таким образом женщины присвоили более 9 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за присвоение либо растрату.