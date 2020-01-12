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В Беларуси появится центр, где будут делать гибридные операции на сердце и сосудах. Каким он будет

13.01.2020 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше половины смертей в Беларуси связаны с болезнями системы кровообращения — 55%. Речь в том числе идет и об инфарктах. Это при том, что за последние десять лет уровень смертности от этих причин снизился на 5,9%.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Около 78% всех кардиохирургических операций в 2019 году сделали в регионах, но 60% наиболее сложных и высокотехнологичных — в РНПЦ «Кардиология». Здесь проводят уникальные трансплантации, имплантации кардиостимуляторов, лечат аритмию с помощью радиочастотной энергии. Именно поэтому на базе РНПЦ в 2024 году планируют открыть центр гибридной кардиохирургии. Простыми словами, это отдельный корпус на территории РНПЦ, где будут проводить более совершенные операции на сердце.

Директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек объясняет, что в кардиохирургии появилось новое направление — гибридная хирургия. Именно она открывает возможность лечить пациентов со сложными кардиохирургическими, хирургическими, сосудистыми заболеваниями.

Гибридные операции разработали несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.

Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги провели в декабре 2018 года.

— Кардиология меняется прямо на глазах. Если десять лет назад, мы делали примерно десяток операций, которые сегодня называются интервенционными, а речь идет об операциях на коронарных сосудах с постановкой стента, то сегодня это уже 17 тысяч операций в год. Прирост в 2019 году по сравнению с 2018-м — 18% таких операций, — говорит Александр Мрочек.

Он объясняет, что с помощью интервенционных технологий врач достигает органа через артерии, вены. Такие операции малотравматичные, оказывают такой же эффект, как и обычные операции, но у пациента меньше осложнений, операционных рисков, лучше реабилитация.

В операционно-реанимационном блоке РНПЦ «Кардиология» делать гибридные кардиооперации сегодня проблематично. Более того блок работает уже более 20 лет и морально и физически устарел. По системе вентиляции, охлаждения, подачи медицинских газов, оборудованию теплоузла ресурсный срок эксплуатации превышен фактический более чем в два раза.

Вместо того, чтобы заниматься реконструкцией (это дороже), приняли решение строить новый блок, у которого будет больше технологических возможностей.

— Чтобы сделать гибридную операцию, нужны соответствующие технологии и оборудование. Сегодня у нас есть раздельно интервенционная кардиология и кардиохирургия. Почему мы не можем сделать гибридную операцию? В интервенционных кабинетах нет возможности подключения искусственного кровообращения, а в кардиохирургических — нет ангиографических установок, под которыми контролируется любая гибридная технология. Кардиохирург во время гибридной операции должен быть не только кардиохирургом, но и врачом, понимающим интервенционные технологии. Это уже новый технологический комплекс, — говорит Александр Мрочек.

На территории РНПЦ «Кардиология» для центра гибридной кардиохирургии уже вырыли котлован, забивают сваи. Старый комплекс в клинике после запуска нового также обещают использовать.

Где возьмут специалистов, которые смогут выполнять гибридные кардиооперации? Медики говорят, что их уже готовят в том числе в медицинских вузах страны.

На проект центра гибридной кардиохирургии планируется потратить около 97 млн рублей. Из них только 28 млн на здание, все остальное — оборудование.

Заведующий лабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» Валерий Стельмашок отмечает, что с каждым годом в Беларуси становится все больше пациентов более зрелого возраста, с несколькими заболеваниями одновременно, а для них часто нужно применять несколько дополняющих друг друга технологий, в том числе и гибридные.

Александр Пацеев, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по организационно-методической работе, напомнил, что в 2019 году в РНПЦ «Кардиология» выполнили 2718 операций на сердце и коронарных артериях, из них 1146 операций на открытом сердце (для сравнения в 2018 году их было 1034). Также в центре провели 487 имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств, 481 эндоваскулярных вмешательств на артериях сердца, более 1300 коронарографий.

В прошлом году в центре ремонтировали два ангиографа, которые используют при радиочастотных аблациях. В этом году ремонт должен закончиться, но из-за него в прошлом сделали меньше таких операций: 451, когда в 2018 году их было 474.

В 2019 году в РНПЦ «Кардиология» провели рекордной количество трансплантаций сердца: 53 операции и из них 16 иностранцам.

В целом по стране в прошлом году около 78% всех кардиохирургических операций сделали в регионах, но 60% наиболее сложных и высокотехнологичных — в РНПЦ «Кардиология». Это главное кардиохирургическое учреждение страны. По оценкам медиков, из региональных центров самыми сильными в плане кардиохирургии считаются центры в Минске и Гродно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Больше половины смертей в Беларуси связаны с болезнями системы кровообращения - это 55%. Речь в том числе идет и об инфарктах. Это при том, что за последние десять лет...
 
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