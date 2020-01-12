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В Минске женщина несколько месяцев жила в палатке с маленькими детьми

13.01.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске женщина прожила несколько месяцев в туристической палатке с малолетними детьми, которым было 1 и 3 года. Об этом рассказывает агентство «Минск-Новости».

Участковый инспектор ИДН Первомайского РУВД Велислав Лауниц рассказал журналистам о своем опыте работы с неблагополучными семьями.

Например, в его практике был случай, когда у женщины, которая вела асоциальный образ жизни, забрали двух дочерей 12 и 14 лет. У нее накопился долг перед государством за содержание детей. Ответственности перед судом и милицией она всячески избегала.

Спустя некоторое время женщину нашли в лесу на улице Филимонова. Выяснилось, что она прожила несколько месяцев в туристической палатке с двумя малышами, которым было 1 и 3 года. На улице в это время был ноябрь.

Детей у женщины снова забрали, а за уклонение от возмещения расходов, затраченных на содержание старших дочерей, находящихся на гособеспечении, возбудили уголовное дело. Но женщина снова сбежала. Позже ее нашли в Смоленске, где она родила еще одного ребенка, которого оставила возле местного детдома.

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Теги: Минск
 
 
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У женщины накопился долг за содержание государством старших дочерей, и она скрылась от милиции в лесу, где жила в палатке несколько месяцев.
 
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