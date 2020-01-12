Опрос. А вы празднуете старый Новый год?

Источник материала: Радзiма

Традиция отмечать cтарый Новый год в ночь с 13 на 14 января появилась после 1918 года в результате календарной реформы. Из-за перехода с юлианского календаря на григорианский (разница между календарями составляет 13 суток) стали праздновать два Новых года — по новому и старому стилю. Праздник с необычным названием завершает череду новогодних торжеств, для одних — это еще один повод собраться за семейным праздничным столом, встретиться с друзьями, поколядовать, у других традиция отмечать дважды новогодний праздник стремительно забывается. А вы празднуете старый Новый год?

Клавдия Яковлевна:





— Праздную, но теперь не дома: к детям хожу, они готовят и меня приглашают к себе. Сегодня этот праздник уже не так популярен и не везде отмечается, эта традиция устаревает, а смысл праздника забывается. Раньше, в моем детстве, колядующие, как взрослые, так и дети, ходили от дома к дому, начиная с вечера 6 января. С собой они носили восьмиконечную звезду, обязательно с ними была Коза, Медведь, «цыгане», они пели колядные песни, желали каждому дому здоровья и достатка. И к нам в дом, конечно же, приходили. 13 января тоже колядовали, мы накрывали в этот день щедрый, богатый стол. Мама пекла пироги, блины, сырники, обязательным угощением было мясо. До 14 января под белой скатертью на столе обязательно лежало сено — символ плодородия и благополучия.

Виктор Алексеевич:







— Конечно, отмечаю. Регулярно ставлю елку, убираю ее после 14—15 января. Накрываю праздничный стол, не обязательно ставить на него 12 блюд, как принято, важно, чтобы на Коляды еда была сытной, жирной, мясной, чтобы была «гарэлка» и вино, а вдруг кто-то заглянет на огонек, почему бы не угостить человека? Раньше, когда ребенком был, этот день по-особому праздновали: тогда жили в Крюковщине, отец был председателем колхоза, мы садились большой семьей за праздничный стол, с нетерпением ждали колядовщиков, они ходили по домам с песнями и поздравлениями, с бубном и гармошкой, им с радостью открывали двери, их угощали. А сейчас уже что-то непонятное происходит, всё позабылось. Я живу на пятом этаже, и в старый Новый год детвора колядовать приходит, правда, сегодня им мало кто дверь открывает. Когда они ко мне приходят, я послушаю их, угощу сладостями, копеек немного дам и говорю ребятам: звоните всем, стучите в двери, заходите в каждую квартиру, всех разбудите — пусть знают, что есть такой праздник — старый Новый год, и пусть все помнят о нем.

Наталья Ивановна:







— Раньше отмечала старый Новый год, а сейчас закрылась и сижу дома одна. Внуки и дети в других городах живут. Елку убрала еще 9 января. Вообще, раньше, до замужества, колядовали, ходили друг к другу в гости, я знала много колядных песен, гадала с подругами. Сейчас не отмечаю старый Новый год, к тому же в этом году это рабочий день, по гостям не хожу, не приходят в мой дом уже лет десять и колядовщики.

Нина Владимировна:







— У нас есть хорошая семейная традиция — отмечать вместе старый Новый год за праздничным столом. Семья у меня большая: трое детей и семеро внуков. Собираемся вместе, готовим много блюд, считается, какой стол в этот день — такой и год будет. Приходят детки к нам щедровать, с гармошкой, песнями, наряженные в костюмы, всегда ждем их, впускаем, ведь не пускать на порог колядующих — плохая примета. Елка у нас стоит до 21 января, ее ставим в горшок с песком. Люблю отмечать старый Новый год, потому что он более спокойный и не такой суетливый, как встреча Нового года.

Дарья:







— Празднуем. Правда, уже намного скромнее, чем Новый год. Отмечаем в кругу семьи, готовим вкусный ужин, ждем колядующих, обычно к нам дети заходят. Я и сама ходила раньше с подружками колядовать. Считаю это доброй традицией, о которой нам, молодым, не стоит забывать. Вообще, новогоднее настроение, пришедшее в конце декабря и первых числах января, сохраняется надолго. Елку, она у нас искусственная, убираем после Крещения, единственное, чего сейчас не хватает, — это снега.