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Житель Гродно, который без ведома жены вывез ребенка за границу, помещен в изолятор
13.01.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция Краснодарского края России задержала 44-летнего Витольда Якимчика, который два месяца назад без ведома жены забрал сына и увез в Анапу. Об этом
Как уточняет полиция, мужчина был объявлен Беларусью в розыск и в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
— На основании судебного решения мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания для последующей экстрадиции.
Сообщается, что мужчину нашли в одном из гостевых домов на территории города-курорта Анапа. Ранее по факту его исчезновения с сыном было возбуждено уголовное дело.
Напомним, утром 28 октября
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Там он ожидает дальнейшей экстрадиции на родину.
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