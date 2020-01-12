ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Гродно, который без ведома жены вывез ребенка за границу, помещен в изолятор

13.01.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Полиция Краснодарского края России задержала 44-летнего Витольда Якимчика, который два месяца назад без ведома жены забрал сына и увез в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Как уточняет полиция, мужчина был объявлен Беларусью в розыск и в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— На основании судебного решения мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания для последующей экстрадиции.

«Я самый счастливый человек — нашла своего ребенка». Как Людмила спустя два месяца поисков вернула сына

Сообщается, что мужчину нашли в одном из гостевых домов на территории города-курорта Анапа. Ранее по факту его исчезновения с сыном было возбуждено уголовное дело.

Напомним, утром 28 октября отец забрал своего 5-летнего сына из детсада и увез в неизвестном направлении. Супруги в разводе, ребенок проживал с мамой, но женщина не препятствовала общению и встречам сына с отцом. Причины поступка мужчины остались неизвестными. Ребенка искали милиция и волонтеры, нашли благодаря неравнодушным людям спустя два месяца.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Опрос. А вы празднуете старый Новый год?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика