Житель Гродно, который без ведома жены вывез ребенка за границу, помещен в изолятор

Источник материала: Tut.by

Полиция Краснодарского края России задержала 44-летнего Витольда Якимчика, который два месяца назад без ведома жены забрал сына и увез в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Как уточняет полиция, мужчина был объявлен Беларусью в розыск и в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— На основании судебного решения мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания для последующей экстрадиции.

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Сообщается, что мужчину нашли в одном из гостевых домов на территории города-курорта Анапа. Ранее по факту его исчезновения с сыном было возбуждено уголовное дело.

Напомним, утром 28 октября отец забрал своего 5-летнего сына из детсада и увез в неизвестном направлении. Супруги в разводе, ребенок проживал с мамой, но женщина не препятствовала общению и встречам сына с отцом. Причины поступка мужчины остались неизвестными. Ребенка искали милиция и волонтеры, нашли благодаря неравнодушным людям спустя два месяца.