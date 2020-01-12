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Во время новогодних и рождественских праздников растет количество смертей от сердечных болезней
13.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В период новогодних и рождественских праздников увеличивается количество инфарктов и внезапных смертей от сердечных причин. Об этой тенденции TUT.BY рассказал заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ «Кардиология» Александр Пацеев.
— Есть даже такое понятие: «воскресное сердце». Это значит, что люди злоупотребляют алкоголем прежде всего — и после этого возникает большее количество внезапных смертей, больше проблем с инфарктами. Этот термин ввели американцы, но у нас такая же картина, люди везде одинаковые, — заметил Александр Пацеев.
Одна из причин инфаркта — курение. По словам медика, даже жесткий контроль пассивного курения, а речь идет о запрете на курение в общественных местах, в странах Европы помог в течение полгода на 17% снизить заболеваемость инфарктами.
Медики
Важное правило: если человек принимает препараты, которые снижают давление, влияют на свертываемость крови, то за праздничным столом нельзя употреблять алкогольные напитки. Взаимодействие алкоголя с лекарством непредсказуемо: от чрезмерного падения давления до угрозы кровотечения. Особенно если человек принимает еще и антикоагулянтные препараты.
Тем, кто принимает препараты для снижения давления, надо соблюдать непрерывность лечения и избегать чрезмерных стрессовых нагрузок.
Напомним, 55% смертей в Беларуси — от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако этот уровень смертности за последние десять лет снизился на 5,9%. Тем не менее количество пациентов с болезнями системы кровообращения у нас в стране растет: за эти же десять лет он вырос на 22% и сейчас на 100 тысяч взрослых у нас приходится более 35 тысяч с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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В период новогодних и рождественских праздников увеличивается количество инфарктов и внезапных смертей от сердечных причин.
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