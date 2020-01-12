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«Цены ниже, чем в США и Германии». Кто приезжает в Беларусь, чтобы сделать пересадку сердца

13.01.2020 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Беларуси провели 53 пересадки сердца. Это рекордное количество, для сравнения: в 2018 году — 42. При этом в прошлом году 16 пересадок провели иностранцам, а годом ранее их было десять. Директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек рассказал, что для белорусов очереди на трансплантацию сердца нет.


Директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Есть пациенты из России, Украины… Мы прекрасно знаем украинскую школу кардиологии, школа академика Амосова (Николай Михайлович Амосов — автор уникальных методик в кардиологии. — Прим. TUT.BY), он известная фигура, к сожалению, все там рухнуло. Мы делаем практически всю трансплантологию для них, я имею ввиду пересадку сердца. Договор заключен на уровне министерства здравоохранения Украины с нашим центром, и они с авансом оплачивают и приезжают. На очереди опять два пациента — сегодня докладывали на пятиминутке. Также приезжают к нам на трансплантацию из Израиля, Азербайджана, из многих стран СНГ. Некоторые не могут развить трансплантологию, потому что не позволяет религия, и они любыми методами идут туда, где есть такая возможность. А результаты у нас хорошие.

Александр Мрочек рассказал, что для белорусов очереди как таковой на пересадку сердца нет, так как у нас хорошая донорская база. Белорусам пересадку делают за счет госбюджета. Сколько такая операция стоит для иностранцев, медик не озвучил, посчитав этот момент коммерческой тайной, но заметил, что у нас такие операции дешевле, чем в США и Германии.

В целом у РНПЦ «Кардиология» план по экспорту медуслуг на уровне 1,5 млн долларов в год — и клиника его выполняет.

 
 
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В прошлом году в Беларуси провели 53 пересадки сердца. Это рекордное количество, для сравнения в 2018 году - 42. При этом в прошлом году 16 из них - иностранцам, а годом...
 
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