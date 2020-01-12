ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пиарщица «Лебяжьего», которая разместила пост для хейтеров, больше не работает с рестораном

13.01.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В администрации ресторана «Лебяжий» рассказали, что PR-директор Виктория Мороз там больше не работает. Подробности сообщает «Радио Свобода».

Напомним, перед официальным открытием PR-директор ресторана Виктория Мороз опубликовала в сториз в своем личном аккаунте пост c сервировкой блюда не для слабонервных — в отрезанном клюве утки лежал тартар.

Девушка написала: «Кто там за птиц переживал, а? Всех ждем, любимые хейтеры. Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок».


Фото: instagram.com/vminmov

На этот пост бурно отреагировали пользователи в интернете. После этого, Виктория закрыла свою страницу в Instagram.

Заместитель генерального директора «Лебяжьего» Анна Андреевна рассказала, что в ресторане такого блюда с клювом утки нет.

«Блюдо не наше, а Виктория Мороз в компании больше не работает», — сказала она.

Значит ли это, что девушку уволили?

— Мы с ней больше не сотрудничаем. Ею была проделана конкретная работа, за которую мы рассчитались. Мы с ней сотрудничали, но она не была у нас в штате. Теперь этого человека у нас в команде нет. Поэтому удивительно, что это как-то касается нашего ресторана.

На вопрос о том, как администрация относится к такому пиару ресторана «Лебяжий», который сделала Виктория, Анна ответила, что не может прокомментировать, потому что это «не касается ни ресторана, ни гостей, ни сотрудников ресторана».

— Никакого отношения к этому посту у нас нет. Это желание обычного блогера как-то, возможно, пропиарить свою страницу. Не знаю, какие цели имела Виктория Мороз. Таких задач перед ней не ставилось. У нас с ней прекратилось сотрудничество до того момента, как появился этот пост.

Представитель ресторана рассказала, что администрация никак не содействовала тому, чтобы Виктория закрыла свой аккаунт. Но она думает, что это сделано «вследствие негативной волны на странице».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед официальным открытием пиарщица ресторана опубликовала в сториз пост c сервировкой блюда не для слабонервных - в отрезанном клюве утки лежал тартар.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Цены ниже, чем в США и Германии». Кто приезжает в Беларусь, чтобы сделать пересадку сердца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика