Пиарщица «Лебяжьего», которая разместила пост для хейтеров, больше не работает с рестораном

Источник материала: Tut.by

В администрации ресторана «Лебяжий» рассказали, что PR-директор Виктория Мороз там больше не работает. Подробности сообщает «Радио Свобода».

Напомним, перед официальным открытием PR-директор ресторана Виктория Мороз опубликовала в сториз в своем личном аккаунте пост c сервировкой блюда не для слабонервных — в отрезанном клюве утки лежал тартар.

Девушка написала: «Кто там за птиц переживал, а? Всех ждем, любимые хейтеры. Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок».



Фото: instagram.com/vminmov

На этот пост бурно отреагировали пользователи в интернете. После этого, Виктория закрыла свою страницу в Instagram.

Заместитель генерального директора «Лебяжьего» Анна Андреевна рассказала, что в ресторане такого блюда с клювом утки нет.

«Блюдо не наше, а Виктория Мороз в компании больше не работает», — сказала она.

Значит ли это, что девушку уволили?

— Мы с ней больше не сотрудничаем. Ею была проделана конкретная работа, за которую мы рассчитались. Мы с ней сотрудничали, но она не была у нас в штате. Теперь этого человека у нас в команде нет. Поэтому удивительно, что это как-то касается нашего ресторана.

На вопрос о том, как администрация относится к такому пиару ресторана «Лебяжий», который сделала Виктория, Анна ответила, что не может прокомментировать, потому что это «не касается ни ресторана, ни гостей, ни сотрудников ресторана».

— Никакого отношения к этому посту у нас нет. Это желание обычного блогера как-то, возможно, пропиарить свою страницу. Не знаю, какие цели имела Виктория Мороз. Таких задач перед ней не ставилось. У нас с ней прекратилось сотрудничество до того момента, как появился этот пост.

Представитель ресторана рассказала, что администрация никак не содействовала тому, чтобы Виктория закрыла свой аккаунт. Но она думает, что это сделано «вследствие негативной волны на странице».