В Молодечно завод подал на газету в суд из-за новости о привязанном на шнурок в туалете мыле

Источник материала: Tut.by

Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местную газету. Руководство требует опровергнуть новость о том, что ради предупреждения краж там в уборных привязывали мыло на шнурки.



Фото взято с сайта: rh.by

О том, что «Рэгіянальную газету» вызывают в суд, TUT.BY сообщили журналисты издания.

История началась еще 10 октября, когда на сайте газеты появился снимок от читателя. На кадрах видно, что на двух раковинах привязаны на шнурки куски мыла (причем ими явно уже пользовались). Возникло предположение, что так избегают краж. Но в тот же день директор предприятия Олег Топалов заявил: это дело рук «провокатора». Во время визита корреспондента он показал уборную, где были новые бруски мыла. По словам руководителя, он «уволил бы любого работника, который привязывает мыло».

13 января выяснилось, что теперь завод через суд требует публичного извинения от газеты и опровержения материала про мыло на веревке.

«На думку кіраўніцтва прадпрыемства, звесткі, якія былі апублікаваныя, не адпавядаюць рэчаіснасці і могуць адмоўна адбіцца на фінансавых выніках прадпрыемства», — рассказали сотрудники газеты.

Иск уже поступил на рассмотрение в Минский областной экономический суд. Заседание назначено на 16 января.

Редакция не признает претензии, так как считает, что в их материале нет недостоверных данных. И уж тем более они никак не опозорили истца.