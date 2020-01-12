|
В Молодечно завод подал на газету в суд из-за новости о привязанном на шнурок в туалете мыле
13.01.2020 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местную газету. Руководство требует опровергнуть новость о том, что ради предупреждения краж там в уборных привязывали мыло на шнурки.
О том, что «Рэгіянальную газету» вызывают в суд, TUT.BY сообщили журналисты издания.
История началась еще 10 октября, когда на сайте газеты
13 января выяснилось, что теперь завод через суд требует публичного извинения от газеты и опровержения материала про мыло на веревке.
«На думку кіраўніцтва прадпрыемства, звесткі, якія былі апублікаваныя, не адпавядаюць рэчаіснасці і могуць адмоўна адбіцца на фінансавых выніках прадпрыемства», — рассказали сотрудники газеты.
Иск уже поступил на рассмотрение в Минский областной экономический суд. Заседание назначено на 16 января.
Редакция не признает претензии, так как считает, что в их материале нет недостоверных данных. И уж тем более они никак не опозорили истца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии считают, что материал газеты может даже «финансово отразиться» на их работе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)