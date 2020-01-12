В Пинске - четвертый за короткий срок случай бешенства. Карантинную зону планируют расширить на весь город

Источник материала: Tut.by

В Пинске зафиксировали четвертый за полтора месяца случай бешенства, сообщили TUT.BY в городской ветеринарной станции.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Ранее вирус обнаружили у диких животных — енота и лисы. В двух последних случаях пострадали домашние собаки.

10 января житель Пинска обратился в ветстанцию по поводу своего пса, который «неадекватно себя вел». До прибытия специалистов питомец умер. Направленные в лабораторию пробы подтвердили опасения ветеринаров — у собаки обнаружили вирус бешенства. По словам хозяина, до болезни его собака была в контакте с лисой.

4 января женщина рассказала ветеринарам, что ее укусила собака, которая живет на ее участке на улице Валовой. Проведенная экспертиза показала, что питомец болел бешенством. Пострадавшую хозяйку направили на лечение в больницу.

Если ранее карантин в Пинске действовал в очагах, где фиксировали случаи заболевания диких животных бешенством, то в ближайшее время планируется распространить границы карантинной зоны на весь город. Ожидается, что соответствующее решение будет принято горисполкомом 14 января. В выявленных очагах ответственные службы уже провели профилактические мероприятия: изъяли трупы животных, провели обходы, вакцинацию и дератизацию [уничтожение крыс].

— После карантина профилактические мероприятия по городу будут ужесточены, — сообщил TUT.BY начальник Пинской городской ветеринарной станции Сергей Костечко.

Предстоящий карантин взволновал и пинских зоозащитников.

«Призываем всех внимательно следить за своими питомцами, не допускать самовыгула, предпринимать меры, исключающие потерю питомца. Будет активно проводиться отлов животных и эвтаназия. Если животное гуляет самостоятельно, наличие ошейника его не спасет, как и тот факт, что животное чье-то! Пожалуйста, проявите сознательность и будьте внимательны — берегите своих любимцев!», — предупредили в группе защитников животных «Преданность другу»

Непростая ситуация по бешенству сложилась и в Кобринском районе, где с декабря прошлого года зарегистрировали три случая бешенства у лисиц: 20 декабря в деревне Городец, 23 декабря — в деревне Босяч и 4 января в деревне Большие Лепесы, сообщает портал Kobrincity .