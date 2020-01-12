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Не максимум. Рассказываем, сколько запросил прокурор матери из Лепеля за убийство 2-летнего сына

13.01.2020 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лепеле продолжается суд по резонансному делу об убийстве 2-летнего мальчика, в котором обвиняют его мать — 24-летнюю местную жительницу Алену Харленок. Гособвинитель запросил для нее 13 лишения свободы, сообщает газета «Лепельскі край».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Во время судебных прений гособвинитель описала цепочку событий, которые произошли 26 мая и 27 мая: в вечер трагедии, когда молодая мать задушила своего сына, и на следующее утро, когда она попыталась обмануть милицию, сообщив, что ее ребенок пропал.

Прокурор сообщила, что когда обман раскрылся, обвиняемая пошла «на активное сотрудничество со следствием», раскаялась. Семья, в которой рос погибший мальчик, некоторое время находилась в социально опасном положении, за ней наблюдала опека.

На теле погибшего малыша эксперты нашли ссадины — на голове и ногах, также у малыша был вывих плеча. А в 2017 году, когда мальчик был еще совсем маленький, у него были сломаны обе руки.

Прокурор попросила суд назначить Алене Харленок наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинитель заявила, что мать могла полностью осознавать свои действия, предвидеть их последствия и управлять ими.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Затем судья дала слово отцу погибшего Ярослава — Максиму Харленку.

— Согласен с предложением прокурора, — сказал мужчина.

Адвокат отметил:

— В подобных трагедиях, когда рассматриваются дела об убийстве малолетних, а на скамье обвиняемых — его мать, трудно найти слова для защиты.

Защитник указал на раскаяние обвиняемой, ее сотрудничество со следствием, на тот факт, что в момент совершения преступления Алена была беременна. Рассказал также про сложную, напряженную атмосферу, которая царила в доме накануне смерти ребенка. Малыш несколько дней болел, стонал от простуды, а сожитель матери, Андрей Казицкий, пригрозил, что если ребенок не уснет, он выбросит его в сарай.

— По моему твердому убеждению, обвиняемая уже в большой степени наказана. Первый ребенок умер, она лишена родительских прав на второго сына (он родился через полторы недели после ареста Алены и живет сейчас с отцом Андреем Казицким. — Прим. TUT.BY). Также прошу учесть, что моя подзащитная ранее не судима. Замечу, что с самой юности она была в тяжелом положении: у нее рано умерла мать, отец оставил ее и уехал, так что девушка с 16 лет была вынуждена жить самостоятельно. Первый брак оказался неудачным, сожитель, с которым она проживала потом, тоже мало помогал ей, при этом женщина была беременна, — отметил адвокат.

Защитник попросил суд назначить Алене Харленок минимальный срок заключения. Согласно ч. 2 ст. 139 УК, по которой ее обвиняют, — это 8 лет.

Напомним, утром 27 мая 23-летняя жительница Лепеля сообщила в милицию, что ее 2-летний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Описала даже приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, спасатели искали ребенка возле местных водоемов, водолазы обследовали дно реки.

Когда силовики изучили записи камер видеонаблюдения и установили утренний маршрут женщины — засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело. Эксперты установили, что малыш был задушен.

В на первом судебном заседании 8 января Алена отказалась давать показания, поэтому прокурор зачитал ее показания, данные во время следствия.

Как рассказывала молодая мать, своего сына она задушила вечером 26 мая. В тот момент она была трезва. До этого ребенок два дня болел, у него была простуда. Мать лечила его сама, сбивала температуру, в больницу не обращалась. Вечером 26 мая домой приехал ее сожитель Андрей. Ребенок из-за болезни стонал. Андрей сказал Алене, что если ребенок не перестанет стонать, он выбросит его в сарай.

«Я взяла ребенка на руки и закрыла ему рот и нос своей правой ладонью. И держала так руку несколько минут. Затем положила Ярослава на тахту. Я поняла, что он мертв. Не могла уснуть до двенадцати ночи, так как мне казалось, что сын на меня смотрит. Хотя он уже не мог на меня смотреть. Сожитель в это время спал и не видел того, что я делала», — рассказывала следователям женщина.

Утром Алена сказала сожителю, чтобы он не трогал ребенка и не подходил к нему. Дождавшись, когда Андрей уйдет на работу, женщина попыталась избавиться от тела сына. Оно к тому моменту было синим. «Одела, положила труп в черный пакет. Отнесла его в сарай. Там положила пакет в диван. Наверх поставила телевизор».

После этого женщина решила создать себе алиби и сообщила милиции, что ее сын пропал.

«Не могу понять, почему я совершила убийство сына. В тот момент я не испытывала к нему ненависти, неприязни. Просто закрыла ему рот и нос ладошкой. В содеянном полностью раскаиваюсь», — говорила она во время следствия.

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В Лепеле продолжается суд по резонансному делу об убийстве 2-летнего мальчика, в котором обвиняют его мать - 24-летнюю местную жительницу Алену Харленок.
 
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