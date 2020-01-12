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Не максимум. Рассказываем, сколько запросил прокурор матери из Лепеля за убийство 2-летнего сына
13.01.2020 16:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лепеле продолжается суд по резонансному делу
Во время судебных прений гособвинитель описала цепочку событий, которые произошли 26 мая и 27 мая: в вечер трагедии, когда молодая мать задушила своего сына, и на следующее утро, когда она попыталась обмануть милицию, сообщив, что ее ребенок пропал.
Прокурор сообщила, что когда обман раскрылся, обвиняемая пошла «на активное сотрудничество со следствием», раскаялась. Семья, в которой рос погибший мальчик, некоторое время находилась в социально опасном положении, за ней наблюдала опека.
На теле погибшего малыша эксперты нашли ссадины — на голове и ногах, также у малыша был вывих плеча. А в 2017 году, когда мальчик был еще совсем маленький, у него были сломаны обе руки.
Прокурор попросила суд назначить Алене Харленок наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинитель заявила, что мать могла полностью осознавать свои действия, предвидеть их последствия и управлять ими.
Затем судья дала слово отцу погибшего Ярослава — Максиму Харленку.
— Согласен с предложением прокурора, — сказал мужчина.
Адвокат отметил:
— В подобных трагедиях, когда рассматриваются дела об убийстве малолетних, а на скамье обвиняемых — его мать, трудно найти слова для защиты.
Защитник указал на раскаяние обвиняемой, ее сотрудничество со следствием, на тот факт, что в момент совершения преступления Алена была беременна. Рассказал также про сложную, напряженную атмосферу, которая царила в доме накануне смерти ребенка. Малыш несколько дней болел, стонал от простуды, а сожитель матери, Андрей Казицкий, пригрозил, что если ребенок не уснет, он выбросит его в сарай.
— По моему твердому убеждению, обвиняемая уже в большой степени наказана. Первый ребенок умер, она лишена родительских прав на второго сына (он родился через полторы недели после ареста Алены и живет сейчас с отцом Андреем Казицким. — Прим. TUT.BY). Также прошу учесть, что моя подзащитная ранее не судима. Замечу, что с самой юности она была в тяжелом положении: у нее рано умерла мать, отец оставил ее и уехал, так что девушка с 16 лет была вынуждена жить самостоятельно. Первый брак оказался неудачным, сожитель, с которым она проживала потом, тоже мало помогал ей, при этом женщина была беременна, — отметил адвокат.
Защитник попросил суд назначить Алене Харленок минимальный срок заключения. Согласно ч. 2 ст. 139 УК, по которой ее обвиняют, — это 8 лет.
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В Лепеле продолжается суд по резонансному делу об убийстве 2-летнего мальчика, в котором обвиняют его мать - 24-летнюю местную жительницу Алену Харленок.
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