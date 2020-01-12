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До +5°С ожидается в Беларуси 14 января

13.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

До +5°С ожидается в Беларуси 14 января

До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 14 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможен слабый туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.

БЕЛТА

 
 
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До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 14 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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