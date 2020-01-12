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В Гомеле мужчина с топором обесточил городскую елку

13.01.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали мужчину с топором, который обесточил городскую елку, рассказали в УВД.


Инцидент произошел поздно вечером 12 января. Сотрудник милиции возле елки у кинотеатра «Мир» задержал мужчину с топором.

Оказывается, 39-летний пьяный местный житель топором повредил электрический щиток — и огоньки на елке потухли.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Теперь мотивы своего поступка мужчина будет объяснять следователям.

 
Теги: Гомель
 
 
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Теперь 39-летний пьяный местный житель мотивы своего поступка будет объяснять следователям.
 
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