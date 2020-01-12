Будут ли будакошелевцы щедровать?

Источник материала: Газета Авангард





По славянской традиции в ночь с 13 на 14 января празднуют щедрый вечер или, как его называют, старый Новый год. Считается, что в это время можно привлечь в дом щедрость, богатство, достаток и благополучие. «Авангард» поинтересовался, как относятся к этому стародавнему обычаю жители Будакошелевщины.

Алла ГРУЗЕНКОВА, заведующая сектором по обслуживанию отдаленных малонаселенных пунктов ЦРДК:





– Для меня это особенный день, с которым связаны свои приметы и поверья. Родом я из Старой Буды, а в сельской местности традиции принято чтить и уважать. Колядовать ходила с раннего детства. Большой и дружной толпой мы ходили по домам, где нас непременно ждали. Потом собирались в доме одного из участников нашего действа и поровну делили содержимое мешков. Одним словом, разных вкусностей хватало всем с лихвой. Как работник сферы культуры, могу с уверенностью сказать, что эта замечательная традиция жива и сегодня, и мы, клубные работники, стараемся нести ее в массы, посещая различные организации и учреждения райцентра.

Ульяна ЧЕРНЯКОВА, учащаяся начальной школы г. Буда-Кошелево:





– В прошлом году впервые вместе с ребятами ходила щедровать. Конечно, для меня это было немного непривычно и необычно, но в то же время очень интересно и увлекательно. Я заранее разучила песенки-колядки, имеющие особый смысл. Могу сказать, что практически в каждом доме, куда мы заходили, нас встречали с угощениями. Но, если честно, я ходила не ради сладостей, а за новыми яркими впечатлениями, которые мне навсегда запомнятся.

Сергей КРЕСТЕНКО, рабочий ЦРДК:





– В детстве, как и все мальчишки и девчонки, ходил щедровать. В то время это было весело и интересно. Повзрослев, отошел от этой традиции, так как считаю, что щедрый вечер больше для детей, нежели для взрослых. Хотя, двери нашего дома всегда открыты для колядующих.

Матвей ЛОСЕВ, воспитанник детского сада «Светлячок»:





– Мне очень нравится этот праздник, потому что в этот день я вместе с родителями и старшим братом езжу в гости к бабушке и дедушке и к прабабушке. Мы поем им колядные песенки, которые разучили с мамой, а они угощают нас сладостями. Очень здорово проводим время.

Надежда КОРОТКЕВИЧ, пенсионерка:





– Сколько себя помню, этот день мы ждали с нетерпением и особым трепетом, да и готовились к нему заранее. На мой взгляд, сейчас этот праздник некоторым образом утратил тот первоначальный смысл, который в него вкладывали наши предки. Он стал носить более развлекательный характер. Но, как и много лет назад, мы все так же ждем колядующих, чтобы услышать их песни-щедровки, благие пожелания в наступившем году, полюбоваться на ряженых и отблагодарить их, за то что их визит сулит благополучие.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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