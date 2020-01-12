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В Минск ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает
13.01.2020 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера,
72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января около 13.00 он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные. Внимание! Мужчина практически не разговаривает, речь невнятная.
Был одет: синяя крутка с капюшоном, коричневая кепка, мастерка серо-черная с капюшоном, майка поло красная, брюки, трико и туфли черного цвета.
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72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января около 13.00 он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и...
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