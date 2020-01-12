В Минск ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает

Источник материала: Tut.by

В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января около 13.00 он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные. Внимание! Мужчина практически не разговаривает, речь невнятная.

Был одет: синяя крутка с капюшоном, коричневая кепка, мастерка серо-черная с капюшоном, майка поло красная, брюки, трико и туфли черного цвета.