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В Минск ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает

13.01.2020 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января около 13.00 он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные. Внимание! Мужчина практически не разговаривает, речь невнятная.

Был одет: синяя крутка с капюшоном, коричневая кепка, мастерка серо-черная с капюшоном, майка поло красная, брюки, трико и туфли черного цвета.

 
Теги: Минск
 
 
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72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января около 13.00 он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и...
 
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