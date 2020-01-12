Минчане слышали сирену в районе ТЭЦ-4. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Вечером 13 января пользователи TUT.BY стали сообщать в редакцию, что слышали сирену в районе ТЭЦ-4 в Минске (Фрунзенский район). Что это было, рассказали в РУП «Минскэнерго».



Кадр TUT.BY

В «Минскэнерго» сообщили , что сирена сработала самопроизвольно.

«13.01.2020 в 19.05 на ТЭЦ-4 самопроизвольно сработала сирена П-164 системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. По прошествии 1 минуты сирена П-164 отключена персоналом ТЭЦ-4 с уведомлением МЧС. Нарушений в работе оборудования ТЭЦ-4 не выявлено», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что энергосистема города работает в штатном режиме без сбоев.