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Минчане слышали сирену в районе ТЭЦ-4. Что это было?
13.01.2020 20:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 13 января пользователи TUT.BY стали сообщать в редакцию, что слышали сирену в районе ТЭЦ-4 в Минске (Фрунзенский район). Что это было, рассказали в РУП «Минскэнерго».
В «Минскэнерго»
«13.01.2020 в 19.05 на ТЭЦ-4 самопроизвольно сработала сирена П-164 системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. По прошествии 1 минуты сирена П-164 отключена персоналом ТЭЦ-4 с уведомлением МЧС. Нарушений в работе оборудования ТЭЦ-4 не выявлено», — сказано в сообщении.
Там уточнили, что энергосистема города работает в штатном режиме без сбоев.
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В «Минскэнерго» сообщили, что сирена сработала самопроизвольно.
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