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«Прямая телефонная линия» и личный прием граждан

14.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

15 января 2020 года председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий будет проводить личный прием граждан с 8.00 до 13.00 в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб. 401.

 
 
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15 января 2020 года председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского района. С...
 
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