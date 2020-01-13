15 января 2020 года председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий будет проводить личный прием граждан с 8.00 до 13.00 в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб. 401.
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«Прямая телефонная линия» и личный прием граждан
14.01.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
15 января 2020 года председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий будет проводить личный прием граждан с 8.00 до 13.00 в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб. 401.
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15 января 2020 года председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского района. С...
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