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В Бресте начали строить самый большой в регионе медкомплекс
14.01.2020 08:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самую большую поликлинику региона начали строить в Бресте. Она появится в новом — Заречном — микрорайоне города, сообщает
В комплексе объединят взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Соединенные корпуса будут представлять собой целый медицинский квартал. Высота самого большого здания — восемь этажей. Кроме брестчан в поликлинике смогут обслуживаться и жители Брестского района.
По словам врачей, комплекс оснастят самым современным оборудованием. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие поликлиники города и тем самым сократит очереди. Ведь за последние десять лет население Бреста и района стало больше на сорок восемь тысяч жителей.
Видео: АТН
— Там будет взрослая поликлиника на 500 посещений в смену, детская поликлиника на 600 посещений в смену и женская консультация на 190 посещений в смену. Когда проектировали этот комплекс, в отношении взрослой поликлиники скомпоновали так, что позволит нам работать командой. Это врач общей практики, помощник и медсестра. Это — по-новому, — сообщил главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.
Фундамент будущего центра уже есть. Открыть его планируют через три с половиной года.
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Фундамент будущего центра уже есть. Открыть его планируют через три с половиной года.
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