В Бресте начали строить самый большой в регионе медкомплекс

Источник материала: Tut.by

Самую большую поликлинику региона начали строить в Бресте. Она появится в новом — Заречном — микрорайоне города, сообщает Беларусь 1 .



Фото: Скрин-шот YouTube

В комплексе объединят взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Соединенные корпуса будут представлять собой целый медицинский квартал. Высота самого большого здания — восемь этажей. Кроме брестчан в поликлинике смогут обслуживаться и жители Брестского района.

По словам врачей, комплекс оснастят самым современным оборудованием. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие поликлиники города и тем самым сократит очереди. Ведь за последние десять лет население Бреста и района стало больше на сорок восемь тысяч жителей.

Видео: АТН

— Там будет взрослая поликлиника на 500 посещений в смену, детская поликлиника на 600 посещений в смену и женская консультация на 190 посещений в смену. Когда проектировали этот комплекс, в отношении взрослой поликлиники скомпоновали так, что позволит нам работать командой. Это врач общей практики, помощник и медсестра. Это — по-новому, — сообщил главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.

Фундамент будущего центра уже есть. Открыть его планируют через три с половиной года.