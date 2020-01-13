В Минске мужчина, угрожая канцелярскими ножницами, ограбил магазин

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, неизвестный мужчина с ножницами ограбил магазин. В понедельник милиция задержала подозреваемого в ограблении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

12 января в три часа дня неизвестный мужчина зашел в продуктовый магазин по улице Куйбышева. Угрожая продавцу канцелярскими ножницами, он потребовал выручку. Продавец передал мужчине 60 белорусских рублей, после чего тот скрылся.

Милиция отработала места пребывания лиц асоциального поведения на территории района. 13 января по приметам задержали 33-летнего подозреваемого. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.