Ребенок не хочет надевать колготки, носки, гольфы. Обращаться к врачам? Отвечает детский невролог

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Диагностика и лечение детских неврологических заболеваний и нарушений» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY. На ваши вопросы отвечает Леонид Валентинович Шалькевич, главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой детской неврологии БелМАПО, доцент, к.м.н.



Фото: 24health.by

У дочки при полном секвенировании генома выявили неврологическое генетическое заболевание «синдром лопес-марсель-роден». Знаете ли вы такое заболевание и как это лечить?

— Это редкое генетическое заболевание, проявляется нарушением психического и моторного развития у детей. Лечение носит симптоматический характер и таких детей наблюдают психиатры, педиатры, неврологи и реабилитологи.

Ребенку 1.7, ДЦП, синдром Денди-Уокера и микроцефалия. Ребенок постоянно вздрагивает после крепкого сна. Что это может быть? Нужна ли противосудорожная терапия?

— Вздрагивание после крепкого сна могут относиться к неэпилептическим миоклониям, при отсутствии судорог и нормальной электроэнцефалограмме лечения не требуют.

Мальчику 3 года, трогает половые органы. Пока отвлекаем, переключаем внимание. Нужно ли обратиться к врачу и когда?

— В этом возрасте происходит пик интереса к собственному телу, поэтому малыш исследует себя. Если это не носит навязчивого характера, лечение не требуется. Если он делает это все свое свободное время, имеет смысл обратиться к детскому психологу в первую очередь.

Ребенку 4,5 года. В год был выставлен диагноз «эпилепсия генерализованная криптогенная с миоклоническими припадками». Приступы начались примерно в 10 мес. До этого момента нареканий к здоровью ребенка не было. До года выполняли все плановые прививки (с года прививки не делаем). На сегодняшний день ремиссия 3 года 4 мес. (препараты не принимаем 7 мес.) Может ли данное заболевание быть вызвано действием прививок (АКДС)? Как безопасно начать делать прививки с таким диагнозом?

— Эпилепсия относится к многофакторным заболеваниям с генетической предрасположенностью при провоцирующих воздействиях внешней среды. Прививки сами по себе не являются причиной заболевания, но могут спровоцировать болезнь, как и любой другой фактор. Если у ребенка ремиссия по приступам, то прививки ему не противопоказаны.

Девочке 2 года, 10 месяцев. Не хочет надевать колготы, носки, кофты, гольфы. Выйти погулять — целая проблема. Надеваем куртку на майку, сапожки на голую ножку и штаны без колготок. Варежки тоже не надеть. Перерастет или надо обращаться к специалистам?

— Это могут быть возрастные особенности ребенка. Но также это может говорить о начальных проявлениях заболеваний, связанных с нарушением психики и поведения. Поэтому для уточнения этих особенностей имеет смысл показаться детскому психиатру, психотерапевту или психологу.

Ребенку 4 года. С рождения делает вращательные движения кистями рук и часто прыгает. Что это может быть? Невролог аутизма не выявил, в плане обучения у него все нормально. Движения повторяет часто, особенно когда рад чему-то. Если этому поведению есть научное объяснение, может, есть какие-то методы его побороть?

— У детей при повышенной возбудимости нервной системы многие эмоциональные реакции сопровождаются повышенной двигательной активностью. Эти дополнительные движения помогают ребенку справиться с избытком эмоций, особенно положительных. Поэтому при нормальном психическом развитии лечения это не требует