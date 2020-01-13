ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ребенок не хочет надевать колготки, носки, гольфы. Обращаться к врачам? Отвечает детский невролог

14.01.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Диагностика и лечение детских неврологических заболеваний и нарушений» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY. На ваши вопросы отвечает Леонид Валентинович Шалькевич, главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой детской неврологии БелМАПО, доцент, к.м.н.


Фото: 24health.by

У дочки при полном секвенировании генома выявили неврологическое генетическое заболевание «синдром лопес-марсель-роден». Знаете ли вы такое заболевание и как это лечить?

— Это редкое генетическое заболевание, проявляется нарушением психического и моторного развития у детей. Лечение носит симптоматический характер и таких детей наблюдают психиатры, педиатры, неврологи и реабилитологи.

Ребенку 1.7, ДЦП, синдром Денди-Уокера и микроцефалия. Ребенок постоянно вздрагивает после крепкого сна. Что это может быть? Нужна ли противосудорожная терапия?

— Вздрагивание после крепкого сна могут относиться к неэпилептическим миоклониям, при отсутствии судорог и нормальной электроэнцефалограмме лечения не требуют.

Мальчику 3 года, трогает половые органы. Пока отвлекаем, переключаем внимание. Нужно ли обратиться к врачу и когда?

— В этом возрасте происходит пик интереса к собственному телу, поэтому малыш исследует себя. Если это не носит навязчивого характера, лечение не требуется. Если он делает это все свое свободное время, имеет смысл обратиться к детскому психологу в первую очередь.

Ребенку 4,5 года. В год был выставлен диагноз «эпилепсия генерализованная криптогенная с миоклоническими припадками». Приступы начались примерно в 10 мес. До этого момента нареканий к здоровью ребенка не было. До года выполняли все плановые прививки (с года прививки не делаем). На сегодняшний день ремиссия 3 года 4 мес. (препараты не принимаем 7 мес.) Может ли данное заболевание быть вызвано действием прививок (АКДС)? Как безопасно начать делать прививки с таким диагнозом?

— Эпилепсия относится к многофакторным заболеваниям с генетической предрасположенностью при провоцирующих воздействиях внешней среды. Прививки сами по себе не являются причиной заболевания, но могут спровоцировать болезнь, как и любой другой фактор. Если у ребенка ремиссия по приступам, то прививки ему не противопоказаны.

Девочке 2 года, 10 месяцев. Не хочет надевать колготы, носки, кофты, гольфы. Выйти погулять — целая проблема. Надеваем куртку на майку, сапожки на голую ножку и штаны без колготок. Варежки тоже не надеть. Перерастет или надо обращаться к специалистам?

— Это могут быть возрастные особенности ребенка. Но также это может говорить о начальных проявлениях заболеваний, связанных с нарушением психики и поведения. Поэтому для уточнения этих особенностей имеет смысл показаться детскому психиатру, психотерапевту или психологу.

Ребенку 4 года. С рождения делает вращательные движения кистями рук и часто прыгает. Что это может быть? Невролог аутизма не выявил, в плане обучения у него все нормально. Движения повторяет часто, особенно когда рад чему-то. Если этому поведению есть научное объяснение, может, есть какие-то методы его побороть?

— У детей при повышенной возбудимости нервной системы многие эмоциональные реакции сопровождаются повышенной двигательной активностью. Эти дополнительные движения помогают ребенку справиться с избытком эмоций, особенно положительных. Поэтому при нормальном психическом развитии лечения это не требует

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-конференция «Диагностика и лечение детских неврологических заболеваний и нарушений» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY. На...
 
Новости дня
Новости общества
 
В прошлом году в Сенненском районе девочек родилось больше, чем мальчиков  
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика