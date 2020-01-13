ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские ученые разрабатывают лекарство от рака

14.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

На данный момент известно лишь о 50 различных оригинальных формах лекарства от онкологических заболеваний. Исследователи по всему миру работают десятилетиями, чтобы добиться успеха.

Белорусские химики Александр Фарина и Елена Калиниченко за 5 лет кропотливого труда смогли создать конкурентоспособную формулу лекарства. Теперь им предстоит следующий этап – испытания.

Кроме того, специалисты Института биофизики академии наук работают над разработкой экспресс-теста по выявлению рака крови на начальной стадии, когда заболевание еще никак себя не проявляет и может быть успешно излечено. Такой тест позволит определить онкологию даже в домашних условиях.

https://minsknews.by/belorusskie-ucheny-razrabatyvayut-lekarstvo-ot-raka/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские ученые разрабатывают новую оригинальную форму лекарства от рака.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске мужчина, угрожая канцелярскими ножницами, ограбил магазин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика