«В расстроенных чувствах». Суд оштрафовал воспитательницу на 540 рублей за то, что расцарапала ребенка

Источник материала: Tut.by

Жительница Солигорска привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КОАП «Умышленное причинение телесного повреждения». Уволенная после скандала воспитательница Наталья Николаевна должна оплатить штраф, она с решением не согласна и собирается его обжаловать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Конечно, с таким решением не согласна. Если бы била ребенка или он бы плакал, помощник воспитателя рассказала об этом на суде. Но она говорила другое: выходила из группы всего на две минуты, я физическую силу к Никите не применяла, — комментирует ситуацию TUT.BY уволенная воспитательница Наталья Николаевна. — И статья, по которой меня судили, звучит как «умышленное причинение телесного повреждения». Даже если бы я это сделала случайно, разве могла предполагать, что все так выйдет? Тогда бы настаивала, что это было неумышленно, но я не била Никиту!

Больше месяца в старшей группе «Рябинки» детсада в Солигорске неспокойно: сперва из-за жалобы родителей 6-летнего Никиты уволили воспитательницу за аморальный проступок , затем большинство родителей с таким решением не согласились и стали отстаивать «свою Николаевну» в отделе образования.

Напомним, родители мальчика обратились в милицию, посчитав, что их сына Никиту расцарапала воспитательница. У ребенка царапины на груди, под мышкой след от пальцев руки.

— В тот же день Наталья Николаевна сама мне позвонила, рассказала о случившемся. Никита ел шоколад, который достал из чужого шкафчика, а потом выяснилось: другой мальчик разрешил ему взять свои сладости. Воспитатель пыталась поговорить с сыном, удерживала его и оставила своими ногтями царапины, — рассказывала Ольга, мама Никиты.

10 января суд Солигорского района вынес решение о привлечении Натальи Николаевной к административной ответственности. В постановлении говорится: она удерживала руками за плечи 6-летнего Никиту, умышленно причинив ему телесные повреждения в виде ссадин. Уволенная воспитательница оштрафована на 20 базовых величин (540 рублей). Эти деньги с нее будут взысканы в доход государства, моральную компенсацию родители Никиты не заявляли.



Воспитатель отрицает, что нанесла эти царапины мальчику. Фото: семейный архив.

— Я довольна решением суда, он вынес справедливое решение. На суде Наталья Николаевна отрицала то, что рассказывала сразу милиции. Обжаловать решение не буду, но, если воспитательница решит иначе, готова пройти полиграф ради сына. Знаю, что говорю правду, — добавляет Ольга, мама Никиты.

Как рассказали TUT.BY родители, чьи дети сейчас посещают группу «Рябинки», вчера в детский сад приезжала комиссия из управления образования Миноблисполкома. Она также встречалась с теми взрослыми, кто выступает в защиту уволенного педагога.

Впереди у Натальи Николаевны еще один суд. На этот раз она сама обратилась с иском о восстановлении на работе, выплате ей зарплаты, которой лишилась из-за этой истории, также воспитательница будет настаивать на том, чтобы из трудовой книги убрали запись «уволена в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, п. 3. ст. 47 Трудового кодекса РБ». Кроме того женщина заявила моральную компенсацию в размере 4 тысяч рублей.