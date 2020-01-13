На православном календаре — Обрезание Господне и день памяти св. Василия Великого

Источник материала: Полымя





Православные 14 января отмечают сразу два больших и очень важных для христиан праздника.

Первый получил название «Обрезание Господне» в честь библейского события: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Евангелие от Луки, 2:21).

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд. «Всех Господь обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует, дает спасение днесь миру», — говорит Кондак Обрезания Господня.

Вторая дата сегодня связана со св. Василием Великим. Святитель родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в благочестивой христианской семье. Исполняя свое служение, он ревностно проповедовал и неустанно заботился о нуждах своей паствы, благодаря чему снискал высокое уважение и большую любовь. За свою короткую жизнь святитель Василий оставил потомкам множество богословских трудов: девять бесед на Шестоднев, 16 бесед на разные псалмы, пять книг в защиту православного учения о Святой Троице; 24 беседы на различные богословские темы; семь аскетических трактатов; правила монашеские; устав подвижнический; две книги о Крещении; книгу о Святом Духе; несколько проповедей и 366 писем разным лицам.

Источник: days.pravoslavie.ru, calend.ru