ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На православном календаре — Обрезание Господне и день памяти св. Василия Великого

14.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

На православном календаре — Обрезание Господне и день памяти св. Василия Великого

Православные 14 января отмечают сразу два больших и очень важных для христиан праздника.

Первый получил название «Обрезание Господне» в честь библейского события: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Евангелие от Луки, 2:21).

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд. «Всех Господь обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует, дает спасение днесь миру», — говорит Кондак Обрезания Господня.

На православном календаре — Обрезание Господне и день памяти св. Василия ВеликогоВторая дата сегодня связана со св. Василием Великим. Святитель родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в благочестивой христианской семье. Исполняя свое служение, он ревностно проповедовал и неустанно заботился о нуждах своей паствы, благодаря чему снискал высокое уважение и большую любовь. За свою короткую жизнь святитель Василий оставил потомкам множество богословских трудов: девять бесед на Шестоднев, 16 бесед на разные псалмы, пять книг в защиту православного учения о Святой Троице; 24 беседы на различные богословские темы; семь аскетических трактатов; правила монашеские; устав подвижнический; две книги о Крещении; книгу о Святом Духе; несколько проповедей и 366 писем разным лицам.

Источник: days.pravoslavie.ru, calend.ru

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные 14 января отмечают сразу два больших и очень важных для христиан праздника. Первый получил название «Обрезание Господне» в честь
 
Новости дня
Новости общества
 
«В расстроенных чувствах». Суд оштрафовал воспитательницу на 540 рублей за то, что расцарапала ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика