Больше 6 500 утренников и спектаклей и 270 000 ребят. На Гродненщине подвели итоги акции «Наши дети»

Источник материала: Полымя

Республиканская акция «Наши дети» завершила свое большое и доброе шествие по стране. На Гродненщине под эгидой этого праздничного марафона прошло более 6,5 тысячи мероприятий, участниками акции стали более 270 тысяч ребят.





Широкомасштабность акции позволила многим детям стать гостями нескольких праздничных мероприятий. Например, поучаствовать в областных и районных мероприятиях, праздниках в учреждениях культуры и образования, на предприятиях и в организациях, где работают родители.

– Ни один ребенок не остался без внимания. По традиции представители республиканских и местных органов власти, депутаты, руководители организаций и общественных объединений посетили детские интернатные учреждения, приемные и опекунские семьи, дома семейного типа, центры реабилитации, детские больницы, – рассказали в главном управлении образования облисполкома.

Спешили взрослые в гости к ребятам обязательно с подарками. Порядка 150 предприятий, общественных объединений и учреждений оказали помощь 16 детским интернатным учреждениям, а также специального образования и здравоохранения области на сумму около 209 тысяч рублей. Эти средства пошли на приобретение оборудования и техники, средств реабилитации, спортивного инвентаря, тренажеров, сладких подарков и развивающих игр.





28 домов семейного типа получили помощь на сумму более 30 тысяч рублей. Не остались без такого внимания 185 приемных семей, 17 социально-педагогических центров и столько же районных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Многочисленные подарки и поздравления в рамках акции по традиции принимали воспитанники домов семейного типа. В Гродно, к слову, на самой семейной улице Волковича стало на одну счастливую семью больше. В канун Нового года в четвертом уже только здесь доме семейного типа новоселье справила семья Чабан. Теплом родительского очага в ней сегодня согреты трое родных и пятеро приемных ребят. Светлые семейные праздники большой и дружной компанией все они встретили в кругу тех, кто готов каждый день дарить так нужные всем поддержку и внимание.

Одним из центральных мероприятий акции «Наши дети» стал областной новогодний праздник. В этом году он прошел в областной филармонии и справедливо претендует на звание одного из самых масштабных за последние годы – объединил более тысячи ребят со всех уголков Принеманья.

Новшеством этого года был и первый областной бал для учащихся и студентов. Более 30 пар молодых людей закружились в танце в областной филармонии, а еще 26 молодых, талантливых и целеустремленных жителей Гродненщины представляли нашу область на республиканском балу в столице.

Отправились в Минск за сказочным настроением и другие юные жители Принеманья. Активисты пионерского движения, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, а также те, для кого родители не могут создать праздник, накануне Нового года стали участниками праздничных мероприятий во Дворце Республики и Дворце Независимости.





В рамках акции «Наши дети» юные жители области не только получали подарки. Дети и сами активно дарили хорошее настроение и спешили с поздравлениями к пожилым гражданам Принеманья. Волонтеры учреждений образования и органов социальной защиты провели 150 праздничных мероприятий в учреждениях и отделениях круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, территориальных центрах социального обслуживания населения. Более 350 ветеранов Великой Отечественной войны и пожилые жители области принимали поздравления с праздниками на дому. Специально для них учащиеся школ и гимназий Гродненщины своими руками во время творческих мастерских готовили сувениры и репетировали номера художественной самодеятельности.

Акция «Наши дети» продолжала свое путешествие по всем уголкам Принеманья с 9 декабря по 10 января. Своим повествованием она завершила минувший год и начала уже новый и одним отрезком под названием «добро» словно объединила два хронологически разных годовых «измерения». Тем самым эта акция еще раз обозначила главное – маленькие жители Беларуси всегда будут окружены так необходимыми им вниманием и заботой.

Источник: grodnonews.by