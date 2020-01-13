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В Могилеве в семью вернули малыша, которого в декабре во время пьянки выбросили из окна
14.01.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 декабря в Могилеве прохожий спас 9-месячного мальчика:
9-месячного Матвея с балкона выбросила пьяная родственница, которая пришла в гости к его матери. Отец в это время был на работе, мать со старшим сыном и двоюродной сестрой вышла в магазин за «догонкой».
— С локтя москитку [москитную сетку] выбила и несла его выбрасывать, как куклу, — рассказывает мама Матвея.
Женщина, совершившая преступление, сейчас под следствием. Против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
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У малыша были ушибы и ЧМТ, после лечения его и старшего брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться.
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