В Могилеве в семью вернули малыша, которого в декабре во время пьянки выбросили из окна

Источник материала: Tut.by

2 декабря в Могилеве прохожий спас 9-месячного мальчика: ребенка выбросили с балкона первого этажа. Дома в этот момент были родственники, и они были пьяны. У малыша были ушибы и ЧМТ, после лечения его и старшего брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться. Сейчас принято решение вернуть детей, сообщает ТРК «Могилев».

9-месячного Матвея с балкона выбросила пьяная родственница, которая пришла в гости к его матери. Отец в это время был на работе, мать со старшим сыном и двоюродной сестрой вышла в магазин за «догонкой».

— С локтя москитку [москитную сетку] выбила и несла его выбрасывать, как куклу, — рассказывает мама Матвея.

Женщина, совершившая преступление, сейчас под следствием. Против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.