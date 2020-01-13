ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве в семью вернули малыша, которого в декабре во время пьянки выбросили из окна

14.01.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

2 декабря в Могилеве прохожий спас 9-месячного мальчика: ребенка выбросили с балкона первого этажа. Дома в этот момент были родственники, и они были пьяны. У малыша были ушибы и ЧМТ, после лечения его и старшего брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться. Сейчас принято решение вернуть детей, сообщает ТРК «Могилев».

9-месячного Матвея с балкона выбросила пьяная родственница, которая пришла в гости к его матери. Отец в это время был на работе, мать со старшим сыном и двоюродной сестрой вышла в магазин за «догонкой».

— С локтя москитку [москитную сетку] выбила и несла его выбрасывать, как куклу, — рассказывает мама Матвея.

Женщина, совершившая преступление, сейчас под следствием. Против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Читайте также

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У малыша были ушибы и ЧМТ, после лечения его и старшего брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Была "шизофрения": слышала голоса в голове». Истории людей с наркотической зависимостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика