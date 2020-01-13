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В 2021 году Беларусь на месяц введет безвиз для туристов из 44 стран - на время ЧМ по хоккею

14.01.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подписан указ президента о подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею в Минске. С 1 по 31 мая 2021 года для туристов из 44 стран будет действовать безвизовый режим, на границе нужно будет показать только паспорт. Также в этот период туристы смогут бесплатно проезжать по платным дорогам на легковых автомобилях. Неотложная медицинская помощь иностранцам в этот период будет оказываться бесплатно.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас 30-дневный безвиз действует для иностранцев из 74 стран, которые прилетают в Минский аэропорт. Во время чемпионата мира безвизовый въезд в страну разрешат всеми видами транспорта, в том числе на авто. Но действовать правило будет для граждан меньшего количества стран.

Безвизовый режим будет работать для граждан Австралии, Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Македонии, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Для безвизового въезда на границе достаточно будет показать действующий документ для выезда за границу. Для Латвии и Эстонии сделано исключение — по безвизу могут въезжать не только граждане этих стран, но и граждане других государств, которые постоянно проживают в Латвии и Эстонии.

Безвизовый режим не освобождает туристов от обязанности иметь на руках медицинскую страховку на срок пребывания в Беларуси.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая. В 2014 году, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Минске, Беларусь без визы посетило более 31 тысячи граждан из стран, с которыми у нас визовые отношения. Но большая часть туристов тогда прибыла из стран СНГ, через российскую границу, — более 50 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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На границе нужно будет показать только паспорт. Платные дороги для иностранцев на время чемпионата станут бесплатными.
 
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