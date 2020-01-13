ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Площадку для «покатушек» получат скейтбордисты в Борисове

14.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Место явно не предназначено для занятий таким экстремальным видом спорта, как скейтбординг. Молодые люди не единожды слышали в свой адрес замечания как от администрации Дворца, так и от правоохранительных органов, и в 2018 году инициировали кампанию по созданию оборудованного места отдыха и развлечения для скейтеров.

– В нашем городе нет полноценной площадки для скейтеров, – обратилась молодежь к властям. – Молодых людей-скейтеров в Борисове очень много, скейт-парк для них просто необходим.

Администрация города идею поддержала. И вот на территории городского стадиона начали обустраивать долгожданную площадку.

Как отметил начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Александр Жежа, неформальные виды спорта, например скейтбординг, имеют давние корни в Борисове.

– Парк позволит в правильном направлении развивать скейт-культуру, поможет молодежи найти занятия по душе, сформировать здоровый образ жизни, – пояснил Александр Жежа. – Площадка откроется весной, когда на улице потеплеет. О сроках пока говорить не буду, работы по обустройству в процессе. Уже установлены четыре фигуры, в скором времени появятся еще шесть.

На новой площадке будут установлены специальные модули, которые дают возможность разгоняться, взлетать в воздух и выполнять разные трюки. Правила пользования позволяют кататься здесь не только на досках, но и на самокатах, а также BMX-велосипедах, предназначенных для экстремального катания и выдерживающих большие нагрузки.

– Скейтбордингом лучше заниматься в специально отведенных местах, где риск столкнуться с препятствием и получить травму сведен к минимуму, – говорит первый секретарь Борисовского районного комитета ОО «БРСМ» Владислава Крагилева. – Среди активистов Борисовского райкома есть ребята, которые увлекаются этим видом спорта. Думаю, они станут часто посещать площадку. Можно будет проводить даже состязания, и не только городские. Знаю, что подобное место есть в Могилеве, оно пользуется популярностью у молодежи. Надеюсь, что и в нашем городе движение скейтбордистов будет активно развиваться.

https://www.mlyn.by/2020/01/ploshhadku-dlya-pokatushek-poluchat-skejtbordisty-v-borisove/

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока самое популярное место у борисовских любителей «покатушек» – площадка у Дворца культуры имени Горького.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Была "шизофрения": слышала голоса в голове». Истории людей с наркотической зависимостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика