Площадку для «покатушек» получат скейтбордисты в Борисове

Источник материала: Единство

Место явно не предназначено для занятий таким экстремальным видом спорта, как скейтбординг. Молодые люди не единожды слышали в свой адрес замечания как от администрации Дворца, так и от правоохранительных органов, и в 2018 году инициировали кампанию по созданию оборудованного места отдыха и развлечения для скейтеров.

– В нашем городе нет полноценной площадки для скейтеров, – обратилась молодежь к властям. – Молодых людей-скейтеров в Борисове очень много, скейт-парк для них просто необходим.

Администрация города идею поддержала. И вот на территории городского стадиона начали обустраивать долгожданную площадку.

Как отметил начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Александр Жежа, неформальные виды спорта, например скейтбординг, имеют давние корни в Борисове.

– Парк позволит в правильном направлении развивать скейт-культуру, поможет молодежи найти занятия по душе, сформировать здоровый образ жизни, – пояснил Александр Жежа. – Площадка откроется весной, когда на улице потеплеет. О сроках пока говорить не буду, работы по обустройству в процессе. Уже установлены четыре фигуры, в скором времени появятся еще шесть.

На новой площадке будут установлены специальные модули, которые дают возможность разгоняться, взлетать в воздух и выполнять разные трюки. Правила пользования позволяют кататься здесь не только на досках, но и на самокатах, а также BMX-велосипедах, предназначенных для экстремального катания и выдерживающих большие нагрузки.

– Скейтбордингом лучше заниматься в специально отведенных местах, где риск столкнуться с препятствием и получить травму сведен к минимуму, – говорит первый секретарь Борисовского районного комитета ОО «БРСМ» Владислава Крагилева. – Среди активистов Борисовского райкома есть ребята, которые увлекаются этим видом спорта. Думаю, они станут часто посещать площадку. Можно будет проводить даже состязания, и не только городские. Знаю, что подобное место есть в Могилеве, оно пользуется популярностью у молодежи. Надеюсь, что и в нашем городе движение скейтбордистов будет активно развиваться.