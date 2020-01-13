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Белоруса подозревают в причастности к громким заказным убийствам в Украине
14.01.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи Национальной полиции Украины подозревают белоруса в причастности с громким заказным убийствам, которые датируются 2016−2019 годами. Такая информация содержится в решениях, опубликованных в Едином судебном реестре Украины.
В середине декабря один из районных судов Киева
Указано, что фигурант — белорус, родом из городского поселка Корма (Гомельская область). Женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Ранее судим не был.
Его подозревают по ч.1 ст. 255 (Создание или участие в преступной организации), ч. 3 ст. 28 и п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений, совершенное преступной группой) УК Украины, а также еще в одном убийстве.
За эти преступления грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного. Мужчина был задержан еще в сентябре 2019-го. Сначала был под домашним арестом, а с октября и до недавнего времени — под стражей.
В своем обосновании следователь уточнял, что расследование затянулось: еще нужно получить заключения экспертиз, по телефонным соединениям подозреваемых установить их точный маршрут до и после преступлений, а также найти заказчиков. Эти аргументы поддержал и прокурор.
Но адвокат и сам белорус настаивали: доказательств причастности мужчины нет. И судья частично с этим согласился: белорусу изменили меру пресечения на «ночной» домашний арест — то есть не выходить из дома с 22.00 до 07.00, являться по требованию следователя и так далее.
Как можно узнать из других решений в Едином реестре судебных решений Украины, уголовное дело № 12019110140002355 касается убийства в сентябре 2016-го директора украинского представительства немецкого концерна CAPAROL Павла Зможного. Утром на пробежке в коттеджном поселке Крушинка под Киевом в него выстрелили 10 раз из проезжающей машины. Позже к этому делу было приобщено расследование другого убийства — начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. В январе 2019-го неизвестные дождались, пока он выйдет из маршрутки у дома в Киевской области, и убили тремя ударами ножа в спину.
Следователи пришли к выводу, что оба преступления совершены одними и теми же людьми и по заказу. По данным на сентябрь 2019-го, как
Во время расследования этого дела, как следует из
12 января Национальная полиция Украины
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Он был задержан еще в сентябре 2019-го и подозревается в участии в банде.
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