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Белоруса подозревают в причастности к громким заказным убийствам в Украине

14.01.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи Национальной полиции Украины подозревают белоруса в причастности с громким заказным убийствам, которые датируются 2016−2019 годами. Такая информация содержится в решениях, опубликованных в Едином судебном реестре Украины.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В середине декабря один из районных судов Киева изучал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей белоруса. Тот проходит подозреваемым по уголовному делу № 12019110140002355.

Указано, что фигурант — белорус, родом из городского поселка Корма (Гомельская область). Женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Ранее судим не был.

Его подозревают по ч.1 ст. 255 (Создание или участие в преступной организации), ч. 3 ст. 28 и п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений, совершенное преступной группой) УК Украины, а также еще в одном убийстве.

За эти преступления грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного. Мужчина был задержан еще в сентябре 2019-го. Сначала был под домашним арестом, а с октября и до недавнего времени — под стражей.

В своем обосновании следователь уточнял, что расследование затянулось: еще нужно получить заключения экспертиз, по телефонным соединениям подозреваемых установить их точный маршрут до и после преступлений, а также найти заказчиков. Эти аргументы поддержал и прокурор.

Но адвокат и сам белорус настаивали: доказательств причастности мужчины нет. И судья частично с этим согласился: белорусу изменили меру пресечения на «ночной» домашний арест — то есть не выходить из дома с 22.00 до 07.00, являться по требованию следователя и так далее.

Как можно узнать из других решений в Едином реестре судебных решений Украины, уголовное дело № 12019110140002355 касается убийства в сентябре 2016-го директора украинского представительства немецкого концерна CAPAROL Павла Зможного. Утром на пробежке в коттеджном поселке Крушинка под Киевом в него выстрелили 10 раз из проезжающей машины. Позже к этому делу было приобщено расследование другого убийства — начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. В январе 2019-го неизвестные дождались, пока он выйдет из маршрутки у дома в Киевской области, и убили тремя ударами ножа в спину.

Следователи пришли к выводу, что оба преступления совершены одними и теми же людьми и по заказу. По данным на сентябрь 2019-го, как писало издание Цензор.net со ссылкой на украинский МВД, в этом подозревали банду как минимум из 7 человек.

Во время расследования этого дела, как следует из документов суда, по адресу проживания белоруса в Украине были изъяты 22 предмета, похожих на патроны калибра 5,45 мм, еще 14 ножей, четыре мобильника и 7 сим-карт, планшет и ноутбук, пару флешек, деньги (которые якобы были переданы за подготовку и исполнение заказа), три комплекта камуфляжной формы и перчатки, кобура с подсумником для магазина, берцы, а также белорусские военный билет и паспорт на имя подозреваемого.

12 января Национальная полиция Украины заявила: банда, которая причастна к убийствам директора Caparol и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена, может быть замешана еще в одном громком деле. В июне 2019-го в Киеве была убита украинка Амина Окуева и ранен ее муж-чеченец (оба были добровольцами в зоне АТО). К ним в машину под видом журналиста подсел неизвестный и открыл огонь. Пока в связи с этим расследованием задержан предполагаемый организатор, который входил в состав упомянутой раньше организованной преступной группы.

 
 
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Он был задержан еще в сентябре 2019-го и подозревается в участии в банде.
 
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