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«Была "шизофрения": слышала голоса в голове». Истории людей с наркотической зависимостью

14.01.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Герои этого видео просят не использовать фразу «победили наркотическую зависимость». Потому что, по их словам, она с ними навсегда. Просто в какой-то момент они смогли прекратить принимать наркотики. Мы поговорили о стыде, тюрьме, веществах и том, что помогло остановиться.

Если вам нужна профильная помощь — пожалуйста, обратитесь по одному из номеров:

  • Центр здоровой молодежи: +375296086868, +375256817176
  • БОО «Позитивное движение»: +375172861653, +375256914708
 
 
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«Я думал, что передозировка - это миф, который придумали старшие наркоманы, чтобы не делиться с младшими».
 
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