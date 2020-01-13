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«Была "шизофрения": слышала голоса в голове». Истории людей с наркотической зависимостью
14.01.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Герои этого видео просят не использовать фразу «победили наркотическую зависимость». Потому что, по их словам, она с ними навсегда. Просто в какой-то момент они смогли прекратить принимать наркотики. Мы поговорили о стыде, тюрьме, веществах и том, что помогло остановиться.
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«Я думал, что передозировка - это миф, который придумали старшие наркоманы, чтобы не делиться с младшими».
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