Источник материала: Tut.by

Герои этого видео просят не использовать фразу «победили наркотическую зависимость». Потому что, по их словам, она с ними навсегда. Просто в какой-то момент они смогли прекратить принимать наркотики. Мы поговорили о стыде, тюрьме, веществах и том, что помогло остановиться.

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