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В декабре неизвестный напал на минскую заправку. Теперь его задержали с наркотиками

14.01.2020 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре в Минске ограбили заправку, угрожая «предметом, похожим на пистолет». Теперь подозреваемого в разбойном нападении задержали с наркотиками. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В столице вечером 8 января задержали 35-летнего минчанина. Он хранил у себя дома около 150 граммов гашиша. Мужчина рассказал, что привез опасный наркотик из России, чтобы сбыть в столице Беларуси. Кроме того, оперативники установили его причастность к разбойному нападению на автозаправочной станции вечером 21 декабря 2019 года.

Напомним, тогда неизвестный зашел в здание заправки, угрожал продавцу «предметом, похожим на пистолет» и заставил отдать ему дневную выручку. Незнакомец скрылся.

Мужчина уже был судим за особо злостное хулиганство. Сейчас он находится в ИВС.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице вечером 8 января задержали 35-летнего минчанина. Он хранил у себя дома около 150 граммов гашиша. Этот человек причастен и к нападению на заправку в декабре.
 
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