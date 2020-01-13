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В Бобруйском районе во время валки леса рабочий получил тяжелые травмы
14.01.2020 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 9 января в лесу у деревни Ломы Бобруйского района лесник получил тяжелые травмы при валке леса. Об этом сообщает областное управление Госкомитета судебных экспертиз.
После происшествия у 46-летнего мужчины диагностированы сочетанная травма, множественные переломы ребер, повреждение шейно-грудного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга.
Что именно произошло — сейчас выясняют следователи, назначена проверка. Экспертам предстоит выяснить, как именно лесник получил травмы и какова их тяжесть.
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Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.
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