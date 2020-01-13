В Бобруйском районе во время валки леса рабочий получил тяжелые травмы

Источник материала: Tut.by

Днем 9 января в лесу у деревни Ломы Бобруйского района лесник получил тяжелые травмы при валке леса. Об этом сообщает областное управление Госкомитета судебных экспертиз.





После происшествия у 46-летнего мужчины диагностированы сочетанная травма, множественные переломы ребер, повреждение шейно-грудного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга.





Что именно произошло — сейчас выясняют следователи, назначена проверка. Экспертам предстоит выяснить, как именно лесник получил травмы и какова их тяжесть.