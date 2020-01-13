В Беларуси утверждён план постепенного перехода от пластиковой на экоупаковку

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2020 года № 7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

Планом предусмотрены:

организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий;

создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, в том числе по переработке отходов полимерной упаковки, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки;

увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.

Запланированы также мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.

В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

МАРТ совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 г.

Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным Правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.