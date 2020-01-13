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В Дзержинске бухгалтера строительного кооператива поймали на хищении 15 тысяч рублей
14.01.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении 39-летнего главного бухгалтера в Дзержинске возбуждено уголовное дело о хищении. По материалам дела, она без каких-либо оснований перевела на свой счет 15 тысяч рубле. Об этом
Дело возбуждено на основании материалов проверки от районного ОБЭП.
Выяснилось, что подозреваемая одновременно работала главбухом в филиале дорожно-строительного предприятия и была бухгалтером жилищного кооператива.
Используя доверенный ей электронный ключ она без каких-либо оснований в течение месяца перевела деньги со счета строительного предприятия на счет кооператива, а уже оттуда — на свой личный. Всего более 12 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями).
От занимаемой должности она отстранена. Женщина уже возместила причиненный ущерб. О ее мотивах пока ничего не сообщается. Фигурантка находится под обязательством о явке.
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После возбуждения уголовного дела женщина все вернула. Идет расследование.
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