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В Витебске осудили двух парней за пьяную стрельбу из пневматики по машине на проспекте

14.01.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За стрельбу из пневматики по машине в Витебске суд приговорил двоих местных жителей к ограничению свободы, сообщает прокуратура.

ЧП произошло ночью 17 июня прошлого года. В милицию позвонил 18-летний парень и сообщил, что его ВАЗ-21074 по пути от магазина «Вулкан» до Дворца спорта на проспекте Строителей в Витебске обстреляли из пневматики неустановленные преступники на VW Passat.

Парень пожаловался, что он получил травмы, а его машина повреждена.

ОМОН задержал четверых жителей Витебска — 45-летнего, 21-летнего, 20-летнего и 19-летнего мужчин. Все, кроме водителя, были пьяны. В салоне авто нашли два пневматических пистолета.

Компания возвращалась из Орши. На перекрестке в районе пересечения Московского проспекта и улицы Петруся Бровки Passat поравнялся с «жигулями». В салоне «жигулей», помимо водителя, находились трое парней и девушка. На стоянке на светофоре между компаниями завязалась словесная перепалка, а после машины стали обгонять друг друга. В какой-то момент из VW раздались выстрелы. Компания из «жигулей» обратилась за помощью в милицию и продолжила преследование VW. Когда они обогнали Passat, его пассажиры стали вести прицельно стрельбу по «семерке» — автомобиль получил несколько пробоин.

Выехавший по вызову наряд милиции задержал вооруженных хулиганов на иномарке. Все, кроме водителя, были нетрезвы.

Было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

Суд признал двух молодых парней из компании виновными, они получили наказание в виде «домашней химии» на 3 и 4 года соответственно. Обжаловать приговор они не стали.

 
Теги: Витебск
 
 
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