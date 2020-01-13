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На Гомельщине прикрыли еще один магазин с психотропами

14.01.2020 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативники закрыли очередной интернет-магазин по продаже наркотиков. Из оборота изъято 600 грамм опасного психотропного вещества Alfa-PVP, сообщает МВД.


Четверых молодых людей, организовавших интернет-магазин по продаже наркотиков, оперативники задержали в конце декабря прошлого года.

По месту жительства одного из них было обнаружено почти 550 г вещества и все сопутствующие атрибуты: весы, изолента, zip-пакеты. Еще примерно 50 грамм нашли в местах закладок на территории Гомеля, Гомельского и Речицкого районов.

Организовал интернет-магазин 23-летний гомельчанин. В помощники позвал троих приятелей. Партию альфа-PVP молодые люди привезли самостоятельно из России. К процессу продаж подключили закладчиков.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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К процессу продаж подключили закладчиков.
 
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