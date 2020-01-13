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«Куры», блины и счастливые дети. В Беларуси есть колядный обряд, в котором участвуют только девочки

14.01.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хотите прокатиться на машине времени назад лет на триста? Легко. Запоминайте дату и местность: каждое 13 января, Кличевский район. Как и минимум пять поколений назад, в XXI веке в этот день стайка девчушек с корзинками перебегает от дома к дому с особенной песней и теплыми поздравлениями. Это «куранятки» — девочки, которые совершают обряд «Куры» или «детские Коляды». За свои старания они получают угощения и обязательно — блины. Сами «куранятки» считают, что совершенно точно приносят в дом если не счастье и удачу, то хорошее настроение.

Отбор в «куранятки»

Возродили и празднуют «Куры» на Кличевщине относительно недавно — девятый год, рассказывает учитель детской школы искусств Кличева, руководитель образцового фольклорного ансамбля «Купалочка» Наталья Коктыш.


Почему у обряда такое странное название — у женщины свое мнение. Скорее всего, из-за первой строчки поздравительной песни «Ой, куры, куры, не пейце рана».

Этот колядный обряд — особенный.

Во-первых, «куранятками» могут быть только девочки. Почему — достоверно неизвестно. Во-вторых, «куранятки» ходят до захода солнца, тогда как колядовщики — после.

В-третьих, хозяева дома, к которому пришли дети, — и за порог они не ступают, это важно, — обязательно должны угостить их блинами или оладьями. Скорее всего, потому что это блюдо символизирует солнце, считает Наталья Коктыш. А уже потом можно давать сладости, колбасу, деньги.



Наколядовала на мобильник

Шестнадцать девочек в льняных традиционных костюмах с ручной вышивкой, в платках и валенках бодро водят хороводы около школы искусств в Кличеве и хохочут — готовятся к «Курам».

— А я впервые пойду колядовать по-настоящему! С друзьями, а не дома с мамой.

— Ай, дома с мамой — это не Каляды.




— А что нам дадут?

— Конфеты, деньги, наверное.

— А лучше блинчики! Я люблю блинчики.

— Да ну, лучше деньги.

— Зачем тебе деньги? А вот бли-и-инчики… 

Часть школьниц — местные, кто-то приехал из ближайших деревень. Например, 5-классница Настя Лазько из деревни Дмитриевка — именно оттуда, а еще из соседних поселков Вирков и Несета пришли «Куры». И там традиция колядования сохранилась.


— Мы и сейчас колядуем. В прошлом году хорошо так поколядовали! Сестра себе одежду купила, а я на мобильник копила — и накопила! — говорит Настя.

Рассказывает, что обычно они с подружками ходят впятером. Готовятся заранее у кого-нибудь дома, придумывают наряды и сценарий, выбирают, кому быть Козой, кому Медведем, Цыганом, Дедом. Если есть по этому поводу спор, тянут бумажки — чтобы по-честному. А еще готовят «калядную зорку» — из бумаги и картона, украшают ее и крепят на палке.

— Нас всегда ждут, готовят угощение, — немного смущенно говорит школьница.




Наталья Коктыш подтверждает: если по деревне пошли колядовщики, особенно дети, их действительно ждут в каждом доме. Видимо, помнят смысл старой традиции: колядовщики приносят хороший урожай, приплод скота и благополучие в дома, в которые приходят.

К слову, хозяева домов в Кличеве, куда заходили «Куры», не то чтобы сильно в это верят, но признаются: энергетика от детей, от их песен — положительная, настроение после них — отличное.




«Почему Каляды — не выходной?»

«Куры» — единственный в Беларуси исключительно детский колядный обряд. Описан он был в «Антологии Поднепровья и Понеманья». Причем там был записан всего один вариант песни, который вспомнила пожилая женщина из деревни Орлино, говорит педагог Наталья Коктыш. Она и восстанавливала обряд вместе с коллегами, когда работала еще в деревне Дмитриевка.

— Как-то организатор Валентина Маркова разговаривала с пожилой женщиной, и та вспомнила, как бабушка водила их, детей, колядовать. И по описанию это очень напоминало описанный в книге обряд «Куры». Мы начали расспрашивать людей, буквально по крупицам собирать детали — и в итоге составили сценарий. С 2013 года обряд «Куры» входит в список нематериального культурного наследия Беларуси.


Впервые обряд провели в 2011 году. И девочки, которые принимали в нем участие, уже выросли, некоторые даже стали мамами. А преемственность сохранилась.

Колядовщиков и колядовать в Кличевском районе любят. В снежные зимы, говорит Наталья Коктыш, специально арендуют коня и сани. И забавных историй у взрослых колядовщиков — уйма. Но они все про веселье и курьезные ситуации.

У детей же все обсуждение проще и спокойнее: кто куда ходил, что наколядовал. В этом году 13 января выпало на понедельник, потому делиться особо нечем — все взрослые на работе.



Поэтому кличевских «куранят» волнует важный вопрос: «Почему Каляды — наш, белорусский, праздник — не официальный выходной?».

А и действительно — почему?

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Как и минимум пять поколений назад в этот день стайка девчушек с корзинками перебегает от дома к дому с особенной песней и теплыми поздравлениями.
 
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