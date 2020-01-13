В Гомеле пациент «заминировал» больницу

Источник материала: Tut.by

В Гомеле мужчина позвонил на 101 и сообщил, что «заминировал» больницу скорой медицинской помощи. Зачем он это сделал, теперь разбирается милиция.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

14 января примерно в 14.50 оператор службы «101» сообщил в милицию, что им позвонил неизвестный мужчина и сказал, что в хозяйственной части больницы будет взрыв.

К месту срочно выехали экстренные службы и саперно-пиротехническая группа. Взрывного устройства не обнаружено.

Милиционеры установили личность звонившего — им оказался 58-летний пациент «заминированной» больницы. Мужчина задержан.