|
В Гомеле пациент «заминировал» больницу
14.01.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле мужчина позвонил на 101 и сообщил, что «заминировал» больницу скорой медицинской помощи. Зачем он это сделал, теперь
14 января примерно в 14.50 оператор службы «101» сообщил в милицию, что им позвонил неизвестный мужчина и сказал, что в хозяйственной части больницы будет взрыв.
К месту срочно выехали экстренные службы и саперно-пиротехническая группа. Взрывного устройства не обнаружено.
Милиционеры установили личность звонившего — им оказался 58-летний пациент «заминированной» больницы. Мужчина задержан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры установили личность звонившего - им оказался 58-летний пациент «заминированной» больницы. Мужчина задержан.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)