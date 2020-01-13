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В Гомеле пациент «заминировал» больницу

14.01.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле мужчина позвонил на 101 и сообщил, что «заминировал» больницу скорой медицинской помощи. Зачем он это сделал, теперь разбирается милиция.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

14 января примерно в 14.50 оператор службы «101» сообщил в милицию, что им позвонил неизвестный мужчина и сказал, что в хозяйственной части больницы будет взрыв.

К месту срочно выехали экстренные службы и саперно-пиротехническая группа. Взрывного устройства не обнаружено.

Милиционеры установили личность звонившего — им оказался 58-летний пациент «заминированной» больницы. Мужчина задержан.

 
Теги: Гомель
 
 
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Милиционеры установили личность звонившего - им оказался 58-летний пациент «заминированной» больницы. Мужчина задержан.
 
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