Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже больше двух тысяч табакерок. Это сведения из Торгового реестра Республики Беларусь.



14 января киоск появился на остановке «Детский сад» на улице Есенина (дошкольное учреждение — через дорогу). Фото: Надежда Кишкурно

Первая «Табакерка» в Минске заработала в сентябре 2019 года. С тех пор их становится все больше не только в столице, но и по всей стране.

Если быть точными, прямо сейчас у компании «Энерго-Ойл» в Торговом реестре зарегистрировано 2336 розничных торговых объектов. По данным officelife.media , действующих «Табакерок» меньше — 2206.

«При этом в январе 2020 года в реестр было внесено еще 14 киосков. За декабрь 2019-го появилось более 250 новых точек», — отмечает издание.

На остановках, возле школ и больниц. Где в Минске ставят «Табакерки»

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов.

В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело стало особенно болезненным.

Сначала сообщалось, что «Табакерки» в Минске запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. А также — на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам и на остановках с большим трафиком. Когда киоски стали появляться в городе без оглядки на такие правила, минчане стали писать в Комитет архитектуры Мингорисполкома. Им ответили, что все законно. В специальных документах не указаны конкретные расстояния от «Табакерок» до больниц, школ, детских садов, парков и скверов.

В октябре 2019-го была история, когда жители Минска пожаловались на «Табакерку», перегородившую тротуар на улицу Кнорина. Ее убрали . Другие подобные жалобы горожан оказались менее успешными.