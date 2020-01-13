|
В Беларуси уже больше двух тысяч «Табакерок»
14.01.2020 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси уже больше двух тысяч табакерок. Это сведения из Торгового реестра Республики Беларусь.
Первая «Табакерка» в Минске
Если быть точными, прямо сейчас у компании «Энерго-Ойл» в
«При этом в январе 2020 года в реестр было внесено еще 14 киосков. За декабрь 2019-го появилось более 250 новых точек», — отмечает издание.
«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов.
В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело стало особенно болезненным.
Сначала сообщалось, что «Табакерки» в Минске запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. А также — на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам и на остановках с большим трафиком. Когда киоски стали появляться в городе без оглядки на такие правила, минчане
В октябре 2019-го была история, когда жители Минска пожаловались на «Табакерку», перегородившую тротуар на улицу Кнорина. Ее
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая «Табакерка» в Минске заработала в сентябре 2019 года. С тех пор их становится все больше не только в столице, но и по всей стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)