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Рекордное количество пересадок сердца выполнено в Беларуси в прошлом году

14.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Количество пересадок сердца зарубежным пациентам растет, однако на интересах белорусских граждан это никоим образом не сказывается, – подчеркнул Александр Мрочек. – Очереди на операции для них фактически нет, все бесплатно. Последнее время к нам обращается много украинских пациентов, с Министерством здравоохранения Украины заключен договор.

План по экспорту медицинских услуг в РНПЦ «Кардиология» – 1,5 млн долларов. Трансплантация сердца в Беларуси обходится иностранным пациентам дешевле, чем в США или Германии.

https://www.sb.by/articles/rekordnoe-kolichestvo-peresadok-serdtsa-vypolneno-v-belarusi-za-proshlyy-god.html

 
 
Ссылка на источник 24
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Как сообщил директор РНПЦ «Кардиология», главный внештатный кардиолог Минздрава Александр Мрочек, в 2019 году в РНПЦ проведены 53 трансплантации сердца. Из них 16 –...
 
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