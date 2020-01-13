Рекордное количество пересадок сердца выполнено в Беларуси в прошлом году

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– Количество пересадок сердца зарубежным пациентам растет, однако на интересах белорусских граждан это никоим образом не сказывается, – подчеркнул Александр Мрочек. – Очереди на операции для них фактически нет, все бесплатно. Последнее время к нам обращается много украинских пациентов, с Министерством здравоохранения Украины заключен договор.

План по экспорту медицинских услуг в РНПЦ «Кардиология» – 1,5 млн долларов. Трансплантация сердца в Беларуси обходится иностранным пациентам дешевле, чем в США или Германии.