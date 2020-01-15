Январь, грибы и журавли, толстосумы от строительства, люди на балу и конфуз на концерте - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Шла 19-я неделя осени… Или весны? Запутались уже не только люди, но и цветы в почве и Гродно распустилась верба">грибы в лесу. Да на Брестчину уже журавли с зимовки прилетели — в середине января-то! Это как в нашем вчерашнем анекдоте: «…никогда еще птицы не совершали такой бессмысленный перелет на юг». Ну, а чем еще вчера жили страна и мир, мы с вами сейчас быстро вспомним.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Мы все ищем альтернативную российской нефть : во все страны — Украину, Польшу ( с ней есть проблема ), страны Балтии, Казахстан, Азербайджан — разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, говорят чиновники. И с Москвой, конечно, продолжаем обсуждать.

: во все страны — Украину, Польшу ( ), страны Балтии, Казахстан, Азербайджан — разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, говорят чиновники. И с Москвой, конечно, продолжаем обсуждать. А президент вчера обсуждал с руководством правительства строительную отрасль: снова поднял вопрос об ограничении застройщиков рентабельностью в 5% , сообщил, что жилье должны возводить те компании, у которых есть производственная база, а не «стол и табуретка», прошелся по «толстосумам» : «У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье, все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Спрашивается, откуда такая прыть? Откуда так быстро разбогатели эти люди?»





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Мы продолжаем проект «Люди на границе» . Наши Леша и Сева съездили в Шамгону — село у разделительной линии Грузии и региона Абхазия (его независимость признали только 5 стран: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия), где поговорили с местными (в том числе и беженцами) про три вооруженных конфликта за 16 лет, Россию и жизнь в грузинском селе у разделительной линии. Мы пытались попасть и в деревню с другой стороны, но ничего не вышло. Обязательно посмотрите этот фильм — и помните, что мы не занимаем какую-либо позицию в конфликте. Мы рассказываем о людях.

. Наши Леша и Сева съездили в Шамгону — село у разделительной линии (его независимость признали только 5 стран: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия), где поговорили с местными (в том числе и беженцами) про три вооруженных конфликта за 16 лет, Россию и жизнь в грузинском селе у разделительной линии. Мы пытались попасть и в деревню с другой стороны, но ничего не вышло. — и помните, что мы не В Оперном традиционно в канун старого Нового года прошел праздничный бал . Вы бывали когда-нибудь на балах? Люди с октября готовились к торжеству: разучивали вальсы, контрдансы и польки, а главное — шили, искали, покупали и брали в аренду фраки, смокинги и шикарные платья. И это так круто… Смотрите, как меняет образ человека бальный наряд !

. Вы бывали когда-нибудь на балах? Люди с октября готовились к торжеству: разучивали вальсы, контрдансы и польки, а главное — шили, искали, покупали и брали в аренду фраки, смокинги и шикарные платья. И это так круто… ! На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста — и вот вам все подробности ЧП .









А если вам нужна машина, можно присмотреться к распродаже представительских седанов из гаража Управделами президента. Вот у них сейчас есть парочка Mercedes S-класса и четыре Audi A8 . Но кажется, чиновники, которые на них ездили в свое время, забыли, что такое регулярное обслуживание…

из гаража Управделами президента. Вот у них сейчас есть . Но кажется, чиновники, которые на них ездили в свое время, забыли, что такое регулярное обслуживание… Видели, какой конфуз произошел на концерте белорусской группы «Петля Пристрастия» в Москове? Охрана приняла фронтмена группы за пьяного фаната и попыталась вывести со сцены! Все подробности — здесь .

О СПОРТЕ

Оказывается, в 2021-м в нашей стране может пройти еще один крупный спортивный чемпионат . Придется, конечно, еще кое-что построить — но, говорят, нам это потом пригодится (правда, так всегда говорят, но не всегда пригождается). Сейчас все расскажем .

. Придется, конечно, еще кое-что построить — но, говорят, нам это потом пригодится (правда, так всегда говорят, но не всегда пригождается). . А наша Арина Соболенко стартовала на турнире в Аделаиде (призовой фонд 782,9 тыс. долларов) — и обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй. Правда, косячила-а-а-а … Кстати, слышали, что теннисисты не могут нормально играть на квалификации Australian Open: матчи прерывают из-за дыма — всем становится плохо .

стартовала на турнире в Аделаиде (призовой фонд 782,9 тыс. долларов) — и обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй. … Кстати, слышали, что теннисисты не могут нормально играть на квалификации Australian Open: матчи прерывают из-за дыма — . Ну, а минское хоккейное «Динамо» снова проиграло — на этот раз ЦСКА . «Мы движемся в верном направлении», — говорит тренер команды, проигравшей 12-й матч подряд. Ну, за оптимизм!..

Все новости вторника, 14 января

Кстати. Если вы любите читать — а мы надеемся, что да! — вот вам тест: мы выбрали для вас книги с самыми неочевидными названиями, ваша задача — выбрать правильный ответ, о чем ее сюжет. Ну что, поехали ? И хорошего нам всем дня!

Ваша редакция