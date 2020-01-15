Улицы падающих фонарей. По «пешеходкам» в Витебске продолжают ездить машины

Источник материала: Tut.by

На пешеходной улице Пушкина в Витебске 14 января упал фонарь с четырьмя светильниками, стилизованными под старину. Судя по пластиковым осколкам вокруг, в столб врезался автомобиль: удара хватило, чтобы вывернуть его из земли и обрушить.





Проблема с автомобильным трафиком в пешеходной зоне в историческом центре Витебска — на улицах Пушкина, Толстого и Суворова, по-прежнему острая. Несмотря на то, что здесь стоят запрещающие знаки, по пешеходным улицам продолжают ездить авто. ПДД чаще всего нарушают таксисты и клиенты баров в этом районе города.

Весной прошлого года пострадал фонарь на улице Толстого. Он, правда, не упал, а только наклонился . Возможно, столб также задел один из автомобилей, которые свободно ездят по пешеходной зоне.