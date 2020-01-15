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В Пинском районе возле железной дороги нашли 260 боеприпасов

15.01.2020 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За два дня саперы обезвредили более 260 артснарядов, минометных мин и ручных гранат возле железной дороги у агрогородка Парохонск, сообщает МВД.


У агрогородка Парохонск Пинского района при расчистке зарослей у железнодорожной насыпи рабочий заметил в земле предмет, похожий на снаряд.

Саперы извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. После этого они продолжили поиски и достали на поверхность еще 49 артиллерийских снарядов калибром 45 и 75 миллиметров, 35 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Найденный арсенал уничтожили на подрывной площадке.


13 января из земли подняли еще более 165 различных боеприпасов.

 
 
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Из земли подняли ручные гранаты, артиллерийские снаряды, взрыватели и запалы времен войны.
 
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