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В Пинском районе возле железной дороги нашли 260 боеприпасов
15.01.2020 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За два дня саперы обезвредили более 260 артснарядов, минометных мин и ручных гранат возле железной дороги у агрогородка Парохонск, сообщает МВД.
У агрогородка Парохонск Пинского района при расчистке зарослей у железнодорожной насыпи рабочий заметил в земле предмет, похожий на снаряд.
Саперы извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. После этого они продолжили поиски и достали на поверхность еще 49 артиллерийских снарядов калибром 45 и 75 миллиметров, 35 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Найденный арсенал уничтожили на подрывной площадке.
13 января из земли подняли еще более 165 различных боеприпасов.
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Из земли подняли ручные гранаты, артиллерийские снаряды, взрыватели и запалы времен войны.
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