Готовим вопросы! 16 января — единый день информирования населения

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15.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Тема: «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения».

Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:

группа № 1 (рук. Шатуев Г. Н.): СПК «Жуховичи»: адм. здание – 11.00;

группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): ГУО «Барановичская базовая школа» – 08.30;

группа №3 (рук. Коршун А. Н.): Циринская амбулатория врача общей практики – 11.00;

группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): Еремичский сельсовет: адм. здание сельсовета – 11.00;

группа № 5 (зам. рук. Найдин П. А.): Кореличский филиал Гродненского областного потребительского общества – 10.00;

группа № 6 (рук. Былич А. А.): Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» – 08.30.

 
 
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Тема: «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения». Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые...
 
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