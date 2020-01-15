Готовим вопросы! 16 января — единый день информирования населения

Тема: «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения».
Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:
✅ группа № 1 (рук. Шатуев Г. Н.): СПК «Жуховичи»: адм. здание – 11.00;
✅ группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): ГУО «Барановичская базовая школа» – 08.30;
✅ группа №3 (рук. Коршун А. Н.): Циринская амбулатория врача общей практики – 11.00;
✅ группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): Еремичский сельсовет: адм. здание сельсовета – 11.00;
✅ группа № 5 (зам. рук. Найдин П. А.): Кореличский филиал Гродненского областного потребительского общества – 10.00;
✅ группа № 6 (рук. Былич А. А.): Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» – 08.30.