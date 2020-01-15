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Перелётных птиц заметили в Брестской области

15.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Перелётных птиц заметили в Брестской области
Жители Брестской области в середине января могут увидеть перелетных птиц, сообщил заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктор Демянчик.

Ученый обратил внимание, что изменение климата влияет на поведение животных. В частности, 11 и 12 января можно было увидеть пролетающие над Брестом стаи белолобых гусей. Обычно такой перелет они совершают в марте.

«Для многих птиц характерно, что они возвращаются с юга на север. Белолобые же гуси зимуют в районе Балтийского моря. К местам гнездования в тундре они летят как бы по кругу через Беларусь, Украину, — пояснил Виктор Демянчик. — Серые журавли все чаще вместо юга зимуют в Западной Европе. В последние лет пять такие случаи отмечаются и в Беларуси. Помимо малоснежных зим этому способствует развитие сельского хозяйства — птицы могут найти себе корм на кукурузных, рапсовых полях. Серые журавли были замечены над Брестом 11 января».

По словам собеседника, при снеге журавли смогут прокормиться. Однако если ударят морозы, им будет сложнее, но обратно на зимовку они уже не улетят.

В середине января прилетели в Брест и первые пары сокола-пустельги, они вернулись в свои гнезда и даже начали токовать. Краснокнижники селятся в городах в многоэтажных зданиях, а зимуют в районе Средиземноморья.

Особый дискомфорт из-за теплой и дождливой зимы испытывают летучие мыши. Многие места их зимовки оказались подтопленными. Рукокрылые вынуждены просыпаться и искать новые убежища. В этой ситуации они дезориентированы, ослаблены и особо уязвимы, поэтому нередко травмируются и гибнут.

«Такая погода неблагоприятна для многих представителей фауны, особенно мелких. Плюсовая температура и отсутствие снега их сбивают с толку, они путают времена года. Корма недостаточно, животные теряют энергию, активизируются заболевания, в том числе инфекционные», — отметил замдиректора института.

Некоторые пернатые, которые прилетают в Брестскую область в холодное время года, в этом году, наоборот, остались зимовать в северных регионах. Речь идет о грачах. Обычно на зиму в Брест прилетала стая, в которой было до 300 тыс. этих птиц. Впервые за два десятилетия в городе нет этих пернатых мигрантов, только немногочисленные оседлые.

По информации БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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