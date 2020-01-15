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Перелётных птиц заметили в Брестской области
15.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ученый обратил внимание, что изменение климата влияет на поведение животных. В частности, 11 и 12 января можно было увидеть пролетающие над Брестом стаи белолобых гусей. Обычно такой перелет они совершают в марте.
По словам собеседника, при снеге журавли смогут прокормиться. Однако если ударят морозы, им будет сложнее, но обратно на зимовку они уже не улетят.
В середине января прилетели в Брест и первые пары сокола-пустельги, они вернулись в свои гнезда и даже начали токовать. Краснокнижники селятся в городах в многоэтажных зданиях, а зимуют в районе Средиземноморья.
Особый дискомфорт из-за теплой и дождливой зимы испытывают летучие мыши. Многие места их зимовки оказались подтопленными. Рукокрылые вынуждены просыпаться и искать новые убежища. В этой ситуации они дезориентированы, ослаблены и особо уязвимы, поэтому нередко травмируются и гибнут.
Некоторые пернатые, которые прилетают в Брестскую область в холодное время года, в этом году, наоборот, остались зимовать в северных регионах. Речь идет о грачах. Обычно на зиму в Брест прилетала стая, в которой было до 300 тыс. этих птиц. Впервые за два десятилетия в городе нет этих пернатых мигрантов, только немногочисленные оседлые.
По информации
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