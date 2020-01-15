Иран, Крым, Донбасс. Над какими регионами в мире не рискуют летать самолеты и почему?

Источник материала: Tut.by

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбили в среду, 8 января. Он выполнял рейс Тегеран — Киев. Иран признал , что лайнер сбит его вооруженными силами по ошибке, трагедия произошла вскоре после того, как они нанесли удар по американским базам в соседнем Ираке. Из-за напряженной ситуации между Ираном и США многие авиакомпании, в том числе «Белавиа», стали облетать Иран и Ирак. Однако это не единственные страны в мире, над которыми не летают. Какие территории еще облетают и почему?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В мире не одна территория, над которой не летают самолеты. Заместитель командира авиационного отряда по организации и обеспечению полетов авиакомпании «Белавиа» Максим Наприенко объясняет, что, по правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO), авиационные власти каждой страны должны обеспечить безопасность полетов на своей территории. Если они это сделать не могут, то должны ввести ограничение на полеты.

Сами авиакомпании также оценивают риски полетов в ту или иную страну или над ее территорией. И если эти риски высокие, то туда не летают или страну облетают. При оценке рисков учитывается много факторов: внешнеполитическая ситуация в регионе, наличие каких-то ограничений для полетов, рекомендаций, выполнение полетов другими авиакомпаниями в этих регионах, информация, которую авиакомпании получают по линии МИД.

На территории каждой страны мира есть небольшие площади, которые тоже закрыты для гражданской авиации. Чаще всего это какие-то военные, стратегические энергетические объекты. Например, в Беларуси для полетов самолетов закрыто небо над Островецкой АЭС .

Иран и Ирак: европейские компании облетают, авиалинии стран Персидского залива — нет

После того как был сбит пассажирский Boeing, авиационные власти США, Франции, Великобритании запретили авиакомпаниям, которые зарегистрированы на их территории, выполнять полеты над Ираном и Ираком. При этом ни Иран, ни Ирак никаких ограничений по полетам над своими территориями не вводил — в итоге каждая авиакомпания сама оценивает свои риски.



Скриншот с flightradar24.com примерно в 14.17 14 января

Некоторые страны предупредили свои авиакомпании о возможной опасности полетов над Ираном и Ираком. К таким странам относится Россия, Беларусь. Белорусская авиакомпания «Белавиа» решила над Ираном не летать, над Ираком рейсов у нас не было.

Над Ираном проходил один рейс в неделю: Минск — Дубай — Минск. Сейчас самолет идет в облет южным маршрутом через Украину, Молдову, Болгарию, Турцию, Кипр и Саудовскую Аравию. Из-за этого увеличились протяженность маршрута и время в пути.

— Из-за предельной дальности полета по измененному маршруту выполнить прямой рейс стало невозможно, поэтому мы были вынуждены запланировать на обратном пути техническую посадку для дозаправки в Ларнаке на Кипре, — объясняет Максим Наприенко.

Если до облета время в пути из Минска до Дубая занимало 5 часов 15 минут, то сейчас — около 6 часов. Обратный рейс Дубай — Минск раньше занимал 5 часов 50 минут, сейчас пять часов борт летел в Ларнаку, затем час — техническая остановка, и еще 3,5 часа — полет до Минска.

Но не все авиакомпании идут в облет. Например, российские «Аэрофлот», Azur air, «Победа» и S7 выполняют рейсы над территорией Ирана. Не меняли своих маршрутов и авиакомпании Персидского блока: Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways, Kuwait Airways, FlyDubai, Air Arabia и Oman Air.

Восточная Украина: облетают все

Над Донбассом сейчас не летает ни один самолет. Это связано с тем, что 17 июля 2014 года там потерпел крушение пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Рейс MH17 летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур над территорией Украины, где шли военные действия между украинскими военными и сепаратистами. Лайнер сбили ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», — к такому выводу пришла международная группа следователей. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Расследование еще не завершилось.



Скриншот с flightradar24.com сделан в 14.17 14 января

Максим Наприенко рассказывает, что авиационные власти Украины опубликовали уведомление, по которому все воздушные трассы над территорией Восточной Украины закрыты для полетов. То есть сама Украина небо для самолетов над Донбассом и закрыла.



Скриншот с flightradar24.com сделан в 14.17 14 января

Над Крымом также из-за запрета Украины не летает ни одна авиакомпания, кроме российских.

Сирия: некоторые авиакомпании летают

Многие авиакомпании также облетают Сирию согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Над Сирией не летает и авиакомпания «Белавиа». Совет от EASA выбирать другой маршрут связан с военно-политической ситуацией в Сирии и риском авиаударов. Но на полеты над Сирией полного запрета нет, ряд ближневосточных авиакомпаний, в том числе авиакомпании Сирии и Ливана, там летают.



Скриншот с flightradar24.com примерно в 14.17 14 января

Ливия: летает только местная авиакомпания

Ливия также считается регионом с нестабильной военно-политической ситуацией. Вооруженные конфликты там не прекращаются с 2011 года, когда свергли и убили президента Муаммара Каддафи.

Сейчас в Ливии параллельно есть два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Он работает на востоке страны с парламентом и поддерживается Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.



Скриншот с flightradar24.com сделан в 14.17 14 января

В Триполи в Ливии есть аэропорт и он под контролем Правительства национального согласия. Периодически аэропорт обстреливают. И судя по сервису Flightradar24.com, на территории Ливии летает только авиакомпания Air Libya. Самолеты других авиакомпаний, как правило, над Ливией не летают.

Сомали: почти никто не летает

Центральная власть в Сомали отсутствует с 1991 года, когда свергли диктатора Сиад Барре. На территории есть различные террористические группировки. В основном авиакомпании не летают над Сомали, но судя по Flightradar24.com, некоторые все-таки транзитом идут: например, Emirates.



Скриншот с flightradar24.com сделан в 14.17 14 января

Север Синайского полуострова облетают

Авиакомпании стараются облетать и север Синайского полуострова, на известные египетские курорты попадают в облет. Например, маршрут «Белавиа» в Шарм-эль-Шейх проходит над Каиром.



Скриншот с flightradar24.com примерно в 14.17 14 января

— На северной части Синайского полуострова есть риски, связанные с полетами на низких высотах: ниже 25 тысяч футов, а это около семи километров. На очень низкой высоте есть вероятность поражения воздушных судов с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов, которые принадлежат неподконтрольным властям группировкам. Но уведомление не летать на низких высотах носит рекомендательный характер. Так как самолет в момент набора высоты и снижения может оказаться в данном регионе на высоте ниже семи километров, «Белавиа» летает в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через континентальную часть Египта, то есть маршруты пролегают над Каиром, — объясняет Максим Наприенко.

Йемен: ни одного самолета

Йемен также считается страной с нестабильной военно-политической ситуацией и над ней не летают самолеты. Там идет гражданская война между шиитской группировкой «Ансар Аллах» и правительственными силами, также в войне участвует коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией на стороне правительства Йемена.



Скриншот с flightradar24.com примерно в 14.17 14 января

Тибет облетают из-за высоты гор

Есть регионы, где ограничения на полеты связаны с природными моментами, и один из них — Тибет. Там очень высокий рельеф местности, и при полете самолета есть риск, что на борту не хватит кислорода в случае разгерметизации.

— Безопасно продолжать полет в разгерметизированном состоянии можно на высоте до трех километров, а там средняя высота рельефа — шесть-семь километров, и снизиться до трех километров из-за географических особенностей самолет не сможет, — говорит Максим Наприенко.



Скриншот с flightradar24.com сделан в 14.17 14 января

Авиамаршруты в том регионе прокладывают или по южной части Тибета или, если полет в сторону Китая, — по северной.

Над Афганистаном летают активно — из-за облета Ирана и Ирака

Число транзитных рейсов над страной выросло после рекомендации облетать Ирак и Иран, а их можно облететь или южным маршрутом — через Египет и Саудовскую Аравию, или, если рейс в сторону Юго-Восточной Азии, — через Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Нагрузка на воздушное пространство этих стран с учетом облета Ирана и Ирака увеличилась.



Скриншот с flightradar24.com сделан в 14.17 14 января

— По Афганистану есть рекомендации Европейского агентства по безопасности полетов не летать на низких высотах, то есть ниже семи километров, — отмечает Максим Наприенко.

Израиль: полеты в аэропорты безопасны

По Израилю нет ограничений, связанных с полетом в аэропорты этой страны, но некоторые территории, например, сектор Газа, закрыты для полетов над ними.



Скриншот с flightradar24.com примерно в 14.17 14 января

— В том регионе конфликт довольно контролируемый, транзит самолетов через территорию Израиля невозможен — и так сложилось исторически. Сам Израиль вводит ограничения на полеты над стратегическими военными объектами, линией разграничения. Все маршруты заходов и выходов из аэропортов Израиля составлены с учетом того, что существуют эти ограничения, — объясняет Максим Наприенко.

На самом деле это не все территории, над которыми не летают самолеты. В мире их много, и большинство — небольшие площади над стратегическими военными и энергетическими объектами. Иногда самолеты не пролетают над какой-либо территорией из-за дополнительных требований к судам и экипажу. Например, не все могут выполнять полеты над Антарктикой: чтобы это делать, к воздушным судам предъявляются специальные требования, экипаж также должен пройти специальную подготовку. Большинство авиакомпаний над ней не летают, а вот, например, Etihad Airways и Emirates Airlines — делают это во время перелетов в США, так как это наиболее короткий маршрут.