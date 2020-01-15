«Беседа с завучем длилась 40 минут». Можно ли ходить в школу с зелеными волосами и неоновыми ногтями

Источник материала: Tut.by

Во время длинных зимних каникул некоторые школьники решили сменить имидж. Кто-то покрасил волосы в веселый зеленый цвет, а кто-то сделал яркий макияж. Но не во всех случаях администрация учебного заведения оценила такие перемены. TUT.BY попросил прокомментировать Министерство образования: могут ли школьники ходить с неоновыми ногтями, красить волосы в зеленый цвет и делать яркий макияж.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Четвероклассник Максим, ученик одной из столичных школ, решил перекрасить волосы в зеленый цвет, мама решение сына поддержала и записала мальчика к парикмахеру. Полтора часа работы мастера, 65 рублей — и у Максима новый цвет волос.

— Сын во время каникул был в зимнем лагере за городом, они там делали разные проекты, например, девочки открыли салон красоты, приглашали на свои презентации. Рисовали друг другу веснушки и рассказывали, что разная внешность — это хорошо. Видимо, Максим там и решил сменить цвет волос, — предполагает Наталья, мама школьника.

Женщина считает, что экспериментировать с внешностью — это нормально, говорит, даже не задумывалась, что смена имиджа может привести к каким-то проблемам в школе, пока они с сыном не оказались в торговом центре.

— На некоторых родителей и детей цвет волос Максима произвел такой эффект! За нами просто бежали: «А так разве можно?», — вспоминает Наталья. — У меня появилась какая-то тревога, разве этот запрет где-то прописан в документах? На сайте школы зашла в раздел «внутренний распорядок», там про цвет волос ничего не говорится. Есть отдельный параграф про деловой стиль, там — про одежду и обувь, и ничего про косметику, волосы.

Мама школьника решила заранее предупредить классного руководителя, что у Максима теперь зеленый цвет волос. Педагог отнеся с пониманием и попросил подойти на беседу к завучу.

— Разговор был не самый простой, длился 40 минут. У меня спрашивали, почему сын решил покрасить волосы, что за резкие перемены, в курсе ли я всей жизни сына. Но при этом завуч подтвердила, что правилами не запрещено красить волосы, и можно сказать, что у нашей истории happy end. Максим продолжает ходить в школу с зелеными волосами, — говорит минчанка Наталья.

Аналогичная ситуация произошла в другой столичной школе, после каникул старшеклассник пришел на занятия с зелеными волосами — и тут же получил замечание от директора. Подросток изучил еще раз устав школы, направил запрос в Минобразования, а еще нашел в интернете высказывание представителя Генеральной прокуратуры: нельзя не пускать на уроки школьника из-за цвета волос.

— Директор сказала сыну сменить цвет волос, но он пока ждет ответ из Министерства образования, — поясняет Екатерина, мама старшеклассника. — Сын прочел устав учебного заведения и нашел пункт, что прическа должна быть аккуратной, но никаких требований, которые были бы связанны с цветом волос, там нет.

«Дети не должны ходить с ярким экстремальным макияжем и цветом волос»

TUT.BY поинтересовался в Министерстве образования: могут ли дети красить волосы в зеленый или синий цвета, ходить с ярким макияжем или неоновыми ногтями.

— Школьники должны придерживаться деловой формы одежды и опрятного внешнего вида. Естественно, это не зеленые волосы, — поясняют в ведомстве и говорят, что Минобразование рассылает учебным заведениям «типовые правила внутреннего распорядка». Один из разделов посвящен внешнему виду школьника.

— На основании типовых правил учреждение образование издает свои правила, также в уставе указаны требования к внешнему виду учащегося. Например, в наших типовых правилах написано, что дети не должны ходить на занятия с обилием бижутерии, пирсингом, с ярким экстремальным макияжем и цветом волос, — уточняют в ведомстве.

Каждая школа и гимназия самостоятельно решает, как школьник может менять внешность. Эта информация должна доноситься и детям, и родителям во время родительских собраний. Если ребенок, несмотря на запрет, сменил цвет волос, дальше к нему «будут приняты воспитательные меры».