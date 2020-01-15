Александр Турчин: «Задача у нас одна – это благосостояние наших людей»

Источник материала: Единство

По мнению Александра Турчина, от Минской области избраны достойные депутаты, неравнодушные люди, достигшие успехов в своем деле. Они немало могут сделать для совершенствования законов, что позволит успешно решать поставленные задачи.

– Главная задача у нас одна – это наша страна, наши люди, улучшение их благосостояния. За следующую пятилетку мы просто обязаны увеличить в два раза доходы граждан. Это напряженная работа, очень важная с точки зрения дальнейшего развития белорусского государства, – отметил Александр Турчин.

От имени всех парламентариев Людмила Нижевич, депутат по Копыльскому избирательному округу № 66, выразила желание продуктивно сотрудничать с исполнительной властью, знать перспективы и приоритеты развития регионов, чтобы решать общие задачи наиболее продуктивно.

– Районные центры должны быть зонами комфортного проживания, чтобы человек стремился жить в своем населенном пункте, несмотря на то, что работает в другом регионе, – подчеркнул глава области. Александр Турчин нацелил парламентариев на внимательное изучение проблемных вопросов в округах.

Депутат от Борисовского сельского округа №63, заместитель председателя постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич отметила, что для каждого депутата действительно важно выявить те проблемы, которые озвучивают люди, и решать задачи, которые сегодня есть в регионах. По мнению Лилии Ананич, каждое обращение депутат выслушивает и старается помочь решить проблему в рамках законодательства и возможностей, но с вниманием к людям.

Председатель облисполкома познакомил депутатов с задачами по дальнейшему развитию экономики Минского региона. Депутатскому корпусу руководитель области пожелал плодотворной работы, тесного взаимодействия с исполнительной властью. Также он отметил, что для того, чтобы решать задачи по созданию инновационной эффективной экономики и повышать благосостояние граждан, возможно, будут нужны изменения и дополнения в законодательстве. С этой задачей должны успешно справиться избранные депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.